Весела Лечева: Велика победа! България показа световна класа и продължава да мечтае

Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Председателят на БОК отличи успейа на мъжкия национален отбор по волейбол на България.

Весела Лечева
Снимка: Startphoto.bg
Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева поздрави националния отбор по волейбол, който спечели с 3:2 срещу САЩ и се класира за полуфиналите на световното първенство във Филипините.

Поздравителен адрес на Весела Лечева:

Велика победа, която носи радост на българските спортни фенове и на целия български народ!

Най-младият отбор на световното първенство спечели убедителни победи по пътя си към топ 4, демонстрирайки талант, сила, психическа устойчивост и невероятен дух! Мачът срещу САЩ, в който победата дойде след драматичен обрат, направи успеха още по-ценен.

Не са много моментите, в които сме истински горди, че сме българи. Не са много моментите, в които показваме, че можем да се опълчим на най-силните в света. Днес беше такъв ден!

България показа световна класа, а ние продължаваме да мечтаем.

