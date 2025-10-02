Везенков и Олимпиакос се предадоха пред Реал (ВИДЕО)

Александър Везенков и Олимпиаос преклониха глава в Евролигата за първи път през новия сезон. Българинът и неговите съотборници отстъпиха пред Реал Мадрид със 77:86 в среща от втория кръг, изиграна в Movistar Arena. Селекцията на Йоргос Барцокас имаше всички предпоставки да спечели, тъй като държеше съдбата си в свои ръце, но в заключителната четвърт се срина след 8:25, което предостави възможността на състава на Серджо Скариоло да постигне първи успех в турнира на богатите.

Както по традиция, Спортист №1 бе селектиран в стартовата петица, като този път не успя да покаже напълно на какво е способен. Българският национал отново постави името си сред реализаторите и бе на крачка от дабъл-дабъл, но отбеляза едва три коша от игра. Крилото остави на сметката си 13 точки, 9 борби и 1 асистенция за 29 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 2/8 от средна дистанция, 1/5 зад арката и 6/6 от линията за изпълнение на наказателната линия.

По този начин и двата отбора имат победа и загуба в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент. На 10 октомври (петък) Везенков и компания ще домакинстват на Дубай, докато ден по-рано Реал ще приеме АСВЕЛ Вильорбан.

Гостите бяха безпогрешни зад дъгата, като горещата ръка на Тайлър Дорси и солидното представяне в дефанзивен план се оказа достатъчно да се настанят безпроблемно на лидерската позиция в откриващите минути. Домакините не намериха противодействие срещу атомното нападение на гърците, които продължиха в същия дух за аванс от 10 точки в края на встъпителния период.

„Белите“ също показаха силата си в офанзивен план за начало на следващата десетка, давайки индикации, че няма да свалят гарда толкова рано, като Марио Хезоня и Серхио Люл излязоха на сцената. Александър Везенков и Тайсън Уорд охладиха испанския ентусиазъм, за да могат „червено-белите“ да се оттеглят в съблекалнята при 53:47.

Обичайните заподозрени оставиха водачеството в ръцете на тима от Пирея на старта на третата част. Испанците дишаха във врата на своите съперници, но действащите шампиони на Гърция имаха нужните оръжия, за да си издействат 5-точков актив след 30 минути игрово време.

Мадридчани за пореден път отговориха на предизвикателството и провокираха обрат при откриването на заключителната четвърт чрез пробуждане в защита. Безизходицата в нападение бе пълна за гостите, които се доближиха само до точка с по-малко от 4 минути, оставащи на часовника. В този момент Факундо Кампацо и Хезоня подхванаха нов подем, а „лос бланкос“ довършиха започнатото.

Тайлър Дорси блесна за "червено-белите" с 20 точки, включително и с 4 точни шута отвъд дъгата. Еван Фурние се отчете с 14 и 5 асистенции, Никола Милутинов финишира с 10 и 9 борби.

Марио Хезоня поведе Реал към успеха с 18 точки. Габриел Дек го последва с 13 и 6 борби.