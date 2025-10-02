Везенков и Олимпиакос се предадоха пред Реал (ВИДЕО)

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Спорт
Българинът се понрави със своите изяви, но гърците с първа грешка през сезона в Евролигата.

везенков олимпиакос предадоха реал видео
Снимка: Olympiacos B.C./Facebook
Слушай новината

Александър Везенков и Олимпиаос преклониха глава в Евролигата за първи път през новия сезон. Българинът и неговите съотборници отстъпиха пред Реал Мадрид със 77:86 в среща от втория кръг, изиграна в Movistar Arena. Селекцията на Йоргос Барцокас имаше всички предпоставки да спечели, тъй като държеше съдбата си в свои ръце, но в заключителната четвърт се срина след 8:25, което предостави възможността на състава на Серджо Скариоло да постигне първи успех в турнира на богатите.

Както по традиция, Спортист №1 бе селектиран в стартовата петица, като този път не успя да покаже напълно на какво е способен. Българският национал отново постави името си сред реализаторите и бе на крачка от дабъл-дабъл, но отбеляза едва три коша от игра. Крилото остави на сметката си 13 точки, 9 борби и 1 асистенция за 29 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 2/8 от средна дистанция, 1/5 зад арката и 6/6 от линията за изпълнение на наказателната линия.

По този начин и двата отбора имат победа и загуба в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент. На 10 октомври (петък) Везенков и компания ще домакинстват на Дубай, докато ден по-рано Реал ще приеме АСВЕЛ Вильорбан.

Гостите бяха безпогрешни зад дъгата, като горещата ръка на Тайлър Дорси и солидното представяне в дефанзивен план се оказа достатъчно да се настанят безпроблемно на лидерската позиция в откриващите минути. Домакините не намериха противодействие срещу атомното нападение на гърците, които продължиха в същия дух за аванс от 10 точки в края на встъпителния период.

„Белите“ също показаха силата си в офанзивен план за начало на следващата десетка, давайки индикации, че няма да свалят гарда толкова рано, като Марио Хезоня и Серхио Люл излязоха на сцената. Александър Везенков и Тайсън Уорд охладиха испанския ентусиазъм, за да могат „червено-белите“ да се оттеглят в съблекалнята при 53:47.

Обичайните заподозрени оставиха водачеството в ръцете на тима от Пирея на старта на третата част. Испанците дишаха във врата на своите съперници, но действащите шампиони на Гърция имаха нужните оръжия, за да си издействат 5-точков актив след 30 минути игрово време.

Мадридчани за пореден път отговориха на предизвикателството и провокираха обрат при откриването на заключителната четвърт чрез пробуждане в защита. Безизходицата в нападение бе пълна за гостите, които се доближиха само до точка с по-малко от 4 минути, оставащи на часовника. В този момент Факундо Кампацо и Хезоня подхванаха нов подем, а „лос бланкос“ довършиха започнатото.

Тайлър Дорси блесна за "червено-белите" с 20 точки, включително и с 4 точни шута отвъд дъгата. Еван Фурние се отчете с 14 и 5 асистенции, Никола Милутинов финишира с 10 и 9 борби.

Марио Хезоня поведе Реал към успеха с 18 точки. Габриел Дек го последва с 13 и 6 борби.

#Евролига 2025/26 #БК Реал Мадрид #БК Олимпиакос #Александър Везенков

