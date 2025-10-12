Везенков отново блесна и поведе Олимпиакос към успеха в големия дуел на Гърция

Александър Везенков отново даде да се разбере, че влиза във форма и бе с огромна заслуга за втория пореден успех на Олимпиакос в елита на Гърция. Българинът и неговите съотборници оцеляха в големия дуел на южната ни съседка, след като матираха Панатинайкос с 90:86 в среща от втория кръг, изиграна в Двореца на мира и дружбата.

Както по традиция, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година бе селектиран в стартовата петица и изгря на сцената. Българският национал отново влезе в обувките на топреализатор и изигра ключова роля за подема на "червено-белите" през третата част, като не бе далече и от дабъл-дабъл. Крилото се прибра в съблекалнята с 22 точки, 6 борби и 2 асистенции за 34 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 9/9 от средна дистанция, 1/5 зад арката и 1/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Селекцията на Йоргос Барцокас продължава без грешка от началото на сезона в местното първенство и може да се похвали с пълен актив от две победи, като същевременно нанесе първо поражение на състава, воден от Ергин Атаман. На 19 октомври (неделя) Везенков и компания ще домакинстват на Паниониос.

Откриващите минути преминаха под знака на слабата резултатност и поделеното надмощие. Играта под коша се превърна във водеща, а гостите намериха начин да си издействат актив от 3 точки в края на встъпителния период.

Началото на следващата десетка се превърна в надстрелване, особено зад дъгата, където точните стрелби валяха с пълна сила. „Детелините“ рядко пропускаха от далечна дистанция и това наклони везните в тяхна полза, за да се настанят убедително на лидерската позиция и да се оттеглят в съблекалнята при 48:43.

„Червено-белите“ отговориха на предизвикателството в дефанзивен план на старта на третата част и равенството бе поставено на таблото. Сценарият с честата смяна на водачеството се излезе на преден план, но тимът от Пирея имаше последната дума и си извоюва точка актив след 30 минути игрово време.

Тайлър Дорси се разписа с 16 точки за "червено-белите". Тайсън Уорд (5 борби и 5 асистенции) и Никола Милутинов (5 овладени под двата ринга топки) оставиха на сметката си по 12.

Ти Джей Шортс блесна за "зелените" с 19 точки, 5 борби и 5 асистенции. Василиос Толиопулос отбеляза 14 точки, включително и 4 точни шута от далечна дистанция. Хуан Ернангомес регистрира 13 и 9 овладени под двата ринга топки, Константинос Митоглу (5 овладени под двата коша топки) и Костас Слукас реализираха по 10.