Везенков отново сред фаворитите за MVP на редовния сезон в Евролигата

Признанията към Александър Везенков продължават да валят едно след друго и през настоящия сезон. Лидерът на Олимпиакос е сред фаворитите за MVP на редовния сезон в Евролигата. Това стана ясно след допитването до генералните мениджъри на отборите в турнира на богатите, които гласуват по традиция след преполовяването на мачовете.

20% от шефовете на клубовете вярват, че българският национал ще завоюва приза в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент, както се случи през 2023 година. Единствено Илайджа Брайънт е пред крилото. Една от звездите на Апоел Тел Авив получи 30% от гласовете на генералните мениджъри. Топ 3 допълва Кендрик Нън, който заслужи 15% от вота. Именно лидерът на Панатинайкос е действащият носител на наградата.

През настоящия сезон срещу името на Везенков личат средни показатели от 18.7 точки, 6.8 борби и 1.4 асистенции за 20 мача. Към момента той е лидер по ефективност с коефициент на полезно действие от 22.7, трети при реализаторите и трети по борби.

Педро Мартинес от Валенсия е считан за фаворит относно приза за Най-добър треньор, като събира 45% от гласовете. Освен това испанците са смятани за най-изненадващ съперник със 75%, за най-атрактивен с 50% и най-неудобен с 35%, изпреварвайки Монако, който е с 15% в последната класация.

„Оранжевите“ имат и представител за Изгряваща звезда, където Серхио де Лареа отвява конкуренцията с 35% към този момент. Нън се нарежда в още три категории. Американският гард е считан за най-атрактивен играч с 40% и за баскетболист, когото всеки би искал да привлече, събирайки 20% от вота. Освен това води в подреждането и за Най-добър Clutch играч с 40%.

За най-добри подавачи са смятани Факундо Кампацо от Реал Мадрид и Костас Слукас от Панатинайкос с по 25%, като гъркът води и в званието за Най-добър лидер с 40%. Алфа Диало от Монако е фаворит за приза за Най-добър защитник с 30%, докато Андреас Обст от Байерн Мюнхен е над всички в графата за най-добър стрелец с 50%.

МакКинли Райт от Дубай пък се отличава в графата за най-добър пробив на сезона, събирайки 20%

Според генералните мениджъри фаворити за място на Финалната четворка са Фенербахче, Панатинайкос, Апоел, Барселона и Олимпиакос.