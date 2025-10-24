Везенков показа какво може за нов успех на Олимпиакос в Евролигата (ВИДЕО)

Александър Везенков отново бе над всички и помогна на Олимпиакос да заслужи своя втори пореден успех в Евролигата. Българинът и неговите съотборници сразиха Байерн Мюнхен с 96:71 в среща от шестия кръг, изиграна в SAP Гардън". Селекцията на Йоргос Барцокас си свърши работата още през първото полувреме и до финалната сирена даде да се разбере, че няма да допусне срив срещу състава, воден от Гордън Хърбърт. Това бе достатъчно за гърците да нанесат второ последователно проажение на германците в турнира на богатите.

И този път Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година намери в стартовата петица, като не пропусна да оправдае доверието на гръцкия наставник. Българският национал имаше пестеливи първи три части, но се развихри в заключителната, за да постави името си сред топреализаторите за "червено-белите". Крилото се прибра в съблекалнята с 18 точки, 5 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за 26 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 4/7 от средна дистанция, 3/5 зад арката и 1/1 от линията за изпълнение на наказателни удари.

На сметката си тимът от Пирея вече има четири победи и две загуби, а германците са на обратния полюс. На 29 октомври (сряда) Везенков и компания ще домакинстват на Монако, докато ден по-рано Байерн ще приеме Реал Мадрид.

A convenient win for the away squad in Munich! #EveryGameMatters pic.twitter.com/qFRvD0Jlq2 — EuroLeague (@EuroLeague) October 24, 2025

Андреас Обст и Тайлър Дорси си спретнаха надстрелване в откриващите минути, преминали при поделено надмощие. Гърците започнаха да взимат по-добри решения в нападение и статуквото бе нарушено, за да си издействат аванс от 8 точки в края на встъпителния период.

Нападението на „червено-белите“ продължи по ноти и в следващата десетка, когато пътят им към двуцифрената разлика бе открит. Германците трудно намираха аргументи да отвърнат на удара и тимът от Пирея се оттегли в съблекалнята при 47:29.

Епизодичните изяви на Александър Везенков, Никола Милутинов и Дорси бяха в основата на това действащите бронзови медалисти в най-комерсиалната клубна надпревара да не намалят оборотите в хода на третата част. Трудностите отново преследваха баварците и по този начин задачата на гостите се улесни, извоювайки си 17-точков актив след 30 минути игрово време. В заключителната четвърт действащите шампиони на Гърция не повториха упражнението от третата и интригата постепенно се изпари.

Тайлър Дорси поведе листата на реализаторите за гърците със своите 19 точки. Донта Хол се отчете с 11 и 8 борби.

Андреас Обст отговори за Байерн с 15 точки. Оскар Да Силва регистрира 12 и 7 борби, Айзея Майк реализира 10.