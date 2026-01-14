БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от...
Чете се за: 02:20 мин.
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява...
Чете се за: 04:05 мин.
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на...
Чете се за: 07:17 мин.
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха...
Чете се за: 04:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Везенков съсипа Партизан в шоу за Олимпиакос (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:27 мин.
Спорт
Запази

Българинът си свърши работата, а гърците подхванаха серия в Евролигата.

Везенков съсипа Партизан в шоу за Олимпиакос (ВИДЕО)
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Александър Везенков отново показа класа и се погрижи Олимпиакос да си извоюва втори пореден успех в Евролигата. Българинът и неговите съотборници не проявиха милост срещу Партизан след 104:68 в среща от 22-ия кръг. В зала "Александър Николич" селекцията на Йоргос Барцокас загатна за разгрома още през първото полувреме, а в хода на второто обезсмисли интригата и нанесе седмо последователно поражение в турнира на богатите на състава, воден от Жоан Пенароя.

Както по традиция, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година намери място в стартовата петица. Българският национал не разочарова и съсипа нервите на домакинската защита, особено през първото полувреме, за да поведе колоната на реализаторите за "червено-белите" и да се доближи до дабъл-дабъл. Крилото се прибра в съблекалнята с 25 точки, 7 борби и 1 асистенция за 29 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 6/8 от средна дистанция, 3/4 отвъд дъгата и 4/4 от линията за изпълнение на наказателни удари.

На сметката си гърците имат 13 победи и 8 загуби, което им отрежда шестото място във временното класиране в турнира на богатите, а сърбите продължават да заемат последната 20-та позиция с 6 успеха и 16 поражения. На 20 януари (вторник) Везенков и компания ще домакинстват на Макаби Тел Авив, докато "гробарите" ще имат визита на Байерн Мюнхен.

Откриващите минути бяха подчинени честа смяна на водачеството, като и двата отбора опипваха почвата в нападение. Краят на встъпителния период обаче принадлежеше на Александър Везенков, който даде тон на за аванс от 5 точки на гостите.

Стрелбата зад дъгата заработи за гърците в следващата десетка, когато започнаха да докосват двуцифрената разлика. Усилията на Бруно Фернандо и Дуейн Уошингтън даваха все по-рядко резултат, а Везенков създаде още главоболия на сръбската защита и „червено-белите“ се прибраха в съблекалнята при 52:31.

През второто полувреме тимът от Пирея нямаше намерения да спира с лекцията и бе пълен господар на паркета, с което остатъкът от мача се превърна в протоколен.

Томас Уолкъп (5 асистенции и 4/4 зад дъгата), Тайлър Дорси (5 борби), Алек Питърс (5 овладени под двата ринга топки), Никола Милутинов (7 овладени под двата коша топки) и Донтей Хол (7 борби) се разписаха с по 12 точки.

Дуейн Уошингтън отсрами Партизан с 28 точки. Бруно Фернандо финишира с 11 и 5 борби.

#Евролига 2025/26 #БК Партизан #БК Олимпиакос #Александър Везенков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Иззеха 215 литра алкохол в село Мало Конаре
1
Иззеха 215 литра алкохол в село Мало Конаре
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори (СНИМКИ)
2
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори...
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности
3
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява само...
"Гласът на госпожата" – БНТ представя филм за Анастасия Мозер
4
"Гласът на госпожата" – БНТ представя филм за...
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на президента нереализиран
5
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на...
НАП представя сроковете за деклариране на доходите за 2025 г.
6
НАП представя сроковете за деклариране на доходите за 2025 г.

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
4
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
81 години от Кървавата Коледа
6
81 години от Кървавата Коледа

Още от: Баскетбол

Академик погледна смело към Финалната осмица за Купата на България
Академик погледна смело към Финалната осмица за Купата на България
Пини Гершон събира на камп юношите от разширения състав на националния отбор до 18-годишна възраст Пини Гершон събира на камп юношите от разширения състав на националния отбор до 18-годишна възраст
Чете се за: 05:35 мин.
Рилски спортист се разделя с плеймейкъра си Камау Стоукс Рилски спортист се разделя с плеймейкъра си Камау Стоукс
Чете се за: 01:12 мин.
Атомното нападение на Лейкърс се превърна в кошмар за Атланта (ВИДЕО) Атомното нападение на Лейкърс се превърна в кошмар за Атланта (ВИДЕО)
Чете се за: 04:37 мин.
Везенков отново сред фаворитите за MVP на редовния сезон в Евролигата Везенков отново сред фаворитите за MVP на редовния сезон в Евролигата
Чете се за: 03:02 мин.
Сакраменто изненада Лейкърс Сакраменто изненада Лейкърс
Чете се за: 06:47 мин.

Водещи новини

ПП-ДБ върнаха нереализиран втория мандат веднага, след като го получиха
ПП-ДБ върнаха нереализиран втория мандат веднага, след като го...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от машинно гласуване с електронно отчитане на резултатите Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от машинно гласуване с електронно отчитане на резултатите
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Протест в защита на машинния вот на предстоящите избори се състоя в София Протест в защита на машинния вот на предстоящите избори се състоя в София
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Провал на заседанието на правната комисия за промените в Изборния кодекс Провал на заседанието на правната комисия за промените в Изборния кодекс
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Задочен спор между ПП-ДБ, "Информационно обслужване" и...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
НАП напомня: Попълваме данъчните декларации в лева, но плащаме в евро
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Бъдещето на Гренландия: Среща между лидери на острова, Дания и САЩ
Чете се за: 03:22 мин.
По света
САЩ и Великобритания изтеглят персонала си от ключови военни бази в...
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ