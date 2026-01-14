Везенков съсипа Партизан в шоу за Олимпиакос (ВИДЕО)

Александър Везенков отново показа класа и се погрижи Олимпиакос да си извоюва втори пореден успех в Евролигата. Българинът и неговите съотборници не проявиха милост срещу Партизан след 104:68 в среща от 22-ия кръг. В зала "Александър Николич" селекцията на Йоргос Барцокас загатна за разгрома още през първото полувреме, а в хода на второто обезсмисли интригата и нанесе седмо последователно поражение в турнира на богатите на състава, воден от Жоан Пенароя.

Както по традиция, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година намери място в стартовата петица. Българският национал не разочарова и съсипа нервите на домакинската защита, особено през първото полувреме, за да поведе колоната на реализаторите за "червено-белите" и да се доближи до дабъл-дабъл. Крилото се прибра в съблекалнята с 25 точки, 7 борби и 1 асистенция за 29 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 6/8 от средна дистанция, 3/4 отвъд дъгата и 4/4 от линията за изпълнение на наказателни удари.

На сметката си гърците имат 13 победи и 8 загуби, което им отрежда шестото място във временното класиране в турнира на богатите, а сърбите продължават да заемат последната 20-та позиция с 6 успеха и 16 поражения. На 20 януари (вторник) Везенков и компания ще домакинстват на Макаби Тел Авив, докато "гробарите" ще имат визита на Байерн Мюнхен.

Откриващите минути бяха подчинени честа смяна на водачеството, като и двата отбора опипваха почвата в нападение. Краят на встъпителния период обаче принадлежеше на Александър Везенков, който даде тон на за аванс от 5 точки на гостите.

Стрелбата зад дъгата заработи за гърците в следващата десетка, когато започнаха да докосват двуцифрената разлика. Усилията на Бруно Фернандо и Дуейн Уошингтън даваха все по-рядко резултат, а Везенков създаде още главоболия на сръбската защита и „червено-белите“ се прибраха в съблекалнята при 52:31.

През второто полувреме тимът от Пирея нямаше намерения да спира с лекцията и бе пълен господар на паркета, с което остатъкът от мача се превърна в протоколен.

Томас Уолкъп (5 асистенции и 4/4 зад дъгата), Тайлър Дорси (5 борби), Алек Питърс (5 овладени под двата ринга топки), Никола Милутинов (7 овладени под двата коша топки) и Донтей Хол (7 борби) се разписаха с по 12 точки.

Дуейн Уошингтън отсрами Партизан с 28 точки. Бруно Фернандо финишира с 11 и 5 борби.