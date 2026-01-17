БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен...
Везенков вдъхнови Олимпиакос за 14 поред в Гърция

Българският национал не пропусна да се развихри и да осигури нов успех на "червено-белите" в шампионата на южната ни съседка.

Снимка: Olympiacos B.C./Facebook
Александър Везенков се погрижи Олимпиакос да остане на перфектния път в елита на Гърция. Българинът и неговите съотборници преодоляха Маруси след 104:89 в среща от 15-ия кръг, изиграна в Двореца на мира и дружбата.

Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година започна сред титулярите, както по традиция. Българският национал за пореден път затвърди мнението, че се намира в отлична форма и се превърна в топреализатор. Крилото финишира с 23 точки, 3 борби, 5 асистенции и 3 откраднати топки за само 19 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе почти безпогрешен - 6/6 от средна дистанция, 1/3 зад дъгата и 8/8 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Селекцията на Йоргос Барцокас продължава да се радва на пълен актив от 14 победи във временното класиране в шампионата на южната ни съседка. Следващият мач за Везенков и компания в местното първенство ще бъде на 25 януари (неделя), когато ще имат визита на Колосос Родос.

С изключение на дебютните минути, преминали при поделено надмощие, домакините не се забавиха да вземат нещата в свои ръце и да се откъснат с 11 точки в края на встъпителния период. В следващата десетка „червено-белите“ отново се оказаха загадка за защитата на своите съперници и се прибраха в съблекалнята при 61:41. През второто полувреме тимът от Пирея нито за момент не даде признаци на разколебаване и сложи край на интригата.

Алек Питърс (8 борби) и Тайрик Джоунс (9 овладени под двата ринга топки) се разписаха с по 15 точки за действащите шампиони на Гърция. Тайлър Дорси се отчете с 13 и 6 асистенции.

