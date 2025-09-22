БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Топлофикация София" няма пари, за да...
Чете се за: 03:37 мин.
България чества 117 години от обявяването на Независимостта
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Вицепремиерът Атанас Зафиров: Свободата и независимостта не са даденост, а отговорност

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Запази
атанас зафиров помним подвига предците забравяме отговорността децата
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Нека този ден ни напомня, че свободата и независимостта не са даденост, а отговорност. Това каза вицепремиерът и председател на "БСП – Обединена левица" Атанас Зафиров в поздравление по случай Деня на независимостта, разпространено от пресцентъра на БСП.

На паметния 22 септември преди 117 години България разкъсва мрежата от политически зависимости и официално, и всепризнато започва да определя сама своята вътрешна и външна политика, заявява Зафиров. Той подчертава, че този държавен акт е най-значимият в новата ни история, защото е логическият завършек на Съединението на Княжество България с Източна Румелия и на всички борби за национално освобождение. Без Независимостта саможертвата на хилядите, оставили костите си в пантеона на родината, би била напразна, казва Зафиров.

Според него, усилието ни днес е да запазим паметта за националните герои, да осмислим уроците на историята и да носим в сърцата си същия идеал за обединение. Това е нашият дълг – да градим държава, която е равноправен член в семейството на цивилизованите народи, допълва Зафиров. Имаме нужда от единство и национален идеал, за да преодолеем изпитанията на времето. Вярвам, че българският дух и днес е способен да отстоява тази кауза, допълва той.

#Деня на независимостта #"БСП - Обединена левица" #атанас зафиров

Последвайте ни

ТОП 24

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
2
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
3
БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
БНТ 3 излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
4
БНТ 3 излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече чуждестранни работници
5
Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече...
Според Евростат България е с най-висок ръст на увеличението на заплатите
6
Според Евростат България е с най-висок ръст на увеличението на...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
2
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
3
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
4
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с американско гориво
6
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с...

Още от: Общество

Пловдив отбелязва 117-годишнината от обявяването на Независимостта
Пловдив отбелязва 117-годишнината от обявяването на Независимостта
София чества 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България София чества 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България
Чете се за: 02:05 мин.
Велико Търново е център на честванията за Деня на независимостта Велико Търново е център на честванията за Деня на независимостта
Чете се за: 03:30 мин.
Благоевград отбеляза 117-ата годишнина от обявяването на независимостта на България Благоевград отбеляза 117-ата годишнина от обявяването на независимостта на България
Чете се за: 00:30 мин.
Костадин Костадинов: Скоро България трябва да стане независима република Костадин Костадинов: Скоро България трябва да стане независима република
Чете се за: 00:15 мин.
17,4% е одобрението към правителството на Росен Желязков, сочат данни на агенция "Мяра" 17,4% е одобрението към правителството на Росен Желязков, сочат данни на агенция "Мяра"
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Велико Търново е център на честванията за Деня на независимостта
Велико Търново е център на честванията за Деня на независимостта
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
София чества 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България София чества 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Президентът Румен Радев: Независимостта не е само историческа дата, а урок по държавническа мъдрост Президентът Румен Радев: Независимостта не е само историческа дата, а урок по държавническа мъдрост
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
17,4% е одобрението към правителството на Росен Желязков, сочат...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
"Топлофикация София" няма пари, за да компенсира жителите...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
"Американски герой" - сбогуване с Чарли Кърк
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Ден без автомобили затваря центъра на София
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ