ИЗВЕСТИЯ

Вицепрезидентът Йотова: Откакто Пеевски заговори за държавата с главно "Д", сякаш нараснаха противоречията вътре в управлението

У нас
Вицепрезидентът Илияна Йотова определи като кампания срещу президентската институция и президента намеренията на депутатите да променят правилата за избор на шефове на ДАНС, ДАР и ДАТО. На първо четене в комисията по вътрешна сигурност и обществен ред беше гласувано началниците на тези служби да се избират по предложение на Министеския съвет, а не с указ на президента.

Вицепрезидентът очаква солидни и сериозни аргументи от депутатите за намеренията им да променят правилата за избор на шефовете на служби.

Илияна Йотова, вицепрезидент на Р. България: „В недалечното минало такъв опит беше направен и след това, както знаете, нещата се върнаха отначало. Цялата тази кампания е срещу президентската институция – срещу президента Радев. Страховете са от нарастващото влияние на президента, от покачването на неговия рейтинг. От това, че колкото и сутрин, обед и вечер да повтарят колко е стабилно правителството – видно е, че мнозинството не е стабилно.“

Йотова коментира заявката на лидера на „ДПС – Ново Начало“ Делян Пеевски да прави държава с главно „Д“.

Илияна Йотова, вицепрезидент на Р. България: „Тепърва предстои да видим какво означава „Д“ държавата. Откакто той заговори за държавата с главно „Д“, сякаш нараснаха противоречията вътре в управлението и конфликтите. Единственото нещо, което си пожелавам като български гражданин, е това да не доведе до дестабилизация на страната. И да не стане така, че всички тези движения, интриги, конфликти, взимания и раздели да бъдат за сметка на българските граждани.“

Вицепрезидентът коментира и реакцията на министъра на външните работи, който определи като „популизъм и политиканстване“ искането на президента за повече информация по случая с мобилизирания в Украйна български гражданин.

Илияна Йотова, вицепрезидент на Р. България: „Аз не смятам, че е нормално в една държава – когато президентът, държавният глава, се интересува от съдбата на един български гражданин, да среща тази доста брутална, бих я нарекла, реакция от страна на външния министър, който в крайна сметка това му е работата.“

Йотова е озадачена защо българското посолство в Киев няма официална позиция по случая.

Президентът Румен Радев разговаря с парламентарния зам.-министър на отбраната на Япония Йозо Канеко
Президентът Румен Радев разговаря с парламентарния зам.-министър на отбраната на Япония Йозо Канеко
Бойко Борисов: Отбранителната ни индустрия трябва да получи по-силна институционална подкрепа
Чете се за: 01:12 мин.
"ДПС - Ново начало" след борда по водите: Ще действаме максимално оперативно за разрешаване на проблемите с безводието
Чете се за: 02:00 мин.
Зафиров за водната криза: 3,7 млрд. лв. са необходими за разрешаване на проблема с остарялата ВиК мрежа
Чете се за: 04:35 мин.
ПП-ДБ с критики към управляващите заради финансовата политика
Чете се за: 01:10 мин.
Вицепрезидентът Йотова за НСО: Има кампания срещу президентската институция
Чете се за: 01:17 мин.

Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото на "Обнови Европа" до Брюксел
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Стрелба в Далас - нападение в имиграционен център (СНИМКИ)
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в ареста
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Зафиров за водната криза: 3,7 млрд. лв. са необходими за разрешаване на проблема с остарялата ВиК мрежа
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Бойко Борисов: Отбранителната ни индустрия трябва да получи...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
4 лева за час: Двоен скок на цените за синя и зелена зона предлагат...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Съветникът на президента Пламен Узунов осъди прокуратурата за 100...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Подводно пристанище до крепостта Ерите разкри експедиция край нос...
Чете се за: 04:37 мин.
Общество
