Викто Басадре вече не е треньор на Берое

Берое предприе треньорска рокада в първите дни на септември. Старозагорци повече няма да бъдат водени от Виктор Басадре, съобщиха днес официално от клуба. Според информацията испанецът вече не е начело на първия отбор на „зелените“ по лични причини, а неговият пост ще бъде от Алехандро Сагерас.

Басадре пое отбора от Стара Загора на 4 юли това лято. Под негово ръководство старозагорският тим изигра 6 мача в Първа лига, като записа една победа, три равенства и две загуби, намирайки се на деветото място с 6 точки от началото на сезона.

В богатата си кариера той е водил още местните Понтес, Луго, Ноха, Каравака, Лорка Депортива, Пуенте Тосинос, Реал Мурсия, Сиеза, Форментера, Баломпедика Линенсе и Мелия, литовския Судува, латвийския Спартакс Юрмала и кипърския Докса Катокопия.

От своя страна Сагерас стана част от старозагорци в средата на февруари 2024 година, като влезе в ролята на помощник-треньор и изпълняваше функциите на мениджър на академията. След това аржентинецът бе само асистент на Басадре.