БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

БФС излезе с важна информация за утрешния мач между България и Испания

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

От централата обявиха и специално подготвена хореография след българския химн.

бфс пусна продажба единичните билети българия испания
Снимка: Фейсбук Team Bulgaria
Слушай новината

Във връзка с огромния зрителски интерес към световната квалификация по футбол между националните отбори на България и Испания, която ще се играе утре (4-и септември 2025-а година), и очакваните 40 000 фенове по трибуните на Националния стадион “Васил Левски”, БФС напомня, че при влизане на непълнолетни лица на стадиона родителят/настойникът е длъжен да попълни изискваната от закона декларация за придружител.

Също така всички привърженици, закупили билети за двубоя, трябва вече да са ги получили на посочения от тях имейл при покупката от системата на Eventim. В случай на възникнали въпроси всеки от тях може да потърси отговор на имейл на info@eventim.bg.

БФС моли привържениците да заемат своите места на стадион “Васил Левски” максимално рано, за да се избегнат потенциални струпвания пред входовете. Вратите на Националния стадион ще бъдат отворени 2 часа преди мача – в 19:45 часа.

В мига, в който прозвучи българският химн, пък ще настъпи моментът и за специално подготвената хореография, подчертават от Футболния съюз.

България и Испания дават началото на битките в група "Е" по пътя към Мондиал 2026. Главен съдия на утрешния двубой е Сърджан Йованович от Сърбия, а eвропейските шампиони от Испания за първи път в своята футболна история ще гостуват в София. Това всъщност е и едва шестата среща на двете страни в световната футболна история.

Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3

Свързани статии:

Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3
Студийната програма с водещ Радостин Любомиров започва в 21:00 ч.
Чете се за: 01:32 мин.
#Световно първенство по футбол 2026 г. #Световни квалификации по футбол в зона Европа #Национален отбор на Испания по футбол #Български футболен съюз (БФС) #Български национален отбор по футбол за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
1
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Самопризнанията за екшъна с трамвай 22: Съжалявам! Бях пиян
3
Самопризнанията за екшъна с трамвай 22: Съжалявам! Бях пиян
На жълтите павета: Печено агнешко и викове "Оставка" в Триъгълника на властта
4
На жълтите павета: Печено агнешко и викове "Оставка" в...
По следите на черния леопард - забелязаха го край Дупница (ВИДЕО)
5
По следите на черния леопард - забелязаха го край Дупница (ВИДЕО)
Четири жертви след челен сблъсък край симеоновградското село Константиново
6
Четири жертви след челен сблъсък край симеоновградското село...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
2
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
3
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
4
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
5
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
6
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница

Още от: Европейски футбол

Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3
Кирил Десподов: Винаги можеш да извлечеш позитивни неща срещу най-добрите Кирил Десподов: Винаги можеш да извлечеш позитивни неща срещу най-добрите
Чете се за: 01:47 мин.
Илиан Илиев: Това е най-важният мач в кариерата ми Илиан Илиев: Това е най-важният мач в кариерата ми
Чете се за: 04:20 мин.
Донарума: Нямах търпение да се присъединя към Манчестър Сити Донарума: Нямах търпение да се присъединя към Манчестър Сити
Чете се за: 01:17 мин.
Чеферин се опълчи на идеята да спре участието на израелските спортисти Чеферин се опълчи на идеята да спре участието на израелските спортисти
Чете се за: 03:27 мин.
Третодивизионен италиански клуб изрази високи очаквания към 19-годишен българин Третодивизионен италиански клуб изрази високи очаквания към 19-годишен българин
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

След почивката - на работа: Първи ден в Народното събрание (ОБЗОР)
След почивката - на работа: Първи ден в Народното събрание (ОБЗОР)
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Владимир Путин от Пекин: Нека Зеленски дойде в Москва и ще се срещнем Владимир Путин от Пекин: Нека Зеленски дойде в Москва и ще се срещнем
Чете се за: 02:57 мин.
По света
"Искам детето ми да има бъдеще в България" - пореден протест под мотото "Отпор срещу диктатурата" "Искам детето ми да има бъдеще в България" - пореден протест под мотото "Отпор срещу диктатурата"
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Здравните карти на децата стават електронни: Без хартиени документи в училища и детски градини Здравните карти на децата стават електронни: Без хартиени документи в училища и детски градини
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Микрофон улови Путин и Си да си говорят за трансплантация на органи...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Опозицията готви пети вот на недоверие: Темата ще бъде вътрешна...
Чете се за: 06:57 мин.
У нас
За цената на един парад - искат оставката на Атанас Зафиров
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Жечо Станков: Хората могат да останат без парно заради дълговете...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ