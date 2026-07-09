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Виктор Марков достигна до полуфиналите на двойки на турнир в Монастир

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Спорт
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Българският тенисист отпадна в турнира на сингъл.

Виктор Марков
Снимка: БТА
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Виктор Марков се класира полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд от 15 хиляди долара.

Българинът и Роан Джоунс (Великобритания) победиха Питър Алам (Ливан) и Рахул Дхокия (Великобритания) с 6:1, 7:6(4) за 82 минути на корта.

Двамата взеха лесно първата част, а във втората се стигна до тайбрек, който българинът и британецът взеха със 7:4, за да спечелят двубоя.

21-годишният Марков отпадна във втория кръг на сингъл след поражение от шестия поставен Тунджай Дуран (Турция) с 2:6, 6:7(5) за час и 51 минути игра.

#Виктор Марков

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