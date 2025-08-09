БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Виктор Марков и Пламен Милушев загубиха финала на двойки в София

от БНТ
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Българите отстъпиха във финалната среща пред първите поставени в схемата.

Виктор Марков и Пламен Милушев
Снимка: БФ Тенис

Българите Виктор Марков и Пламен Милушев загубиха финала на двойки на турнира по тенис "K&D Cup 2025" в София с награден фонд 15 хиляди долара. Надпреварата се провежда на базата на ТК "Диана".

Българите отстъпиха във финалната среща пред първите поставени в схемата италианци Якопо Билардо и Николо Чаварела с 4:6, 4:6 за 76 минути.

Марков и Милушев допуснаха пробив в третия гейм на първия сет, който загубиха с 4:6. Българите не удържаха подаването си в първия гейм на втората част, успяха да го върнат още в следващия гейм, но допуснаха нов пробив за 2:3, което се оказа решаващо за изхода на мача.

Наградите на призьорите връчиха Стефан Цветков, президент на Българска федерация по тенис и Катерина Генова-Чергова, турнирен директор.

По-рано днес Александър Василев се класира за финала на сингъл. Полуфиналистът на "Уимбълдън" при юношите Василев победи номер 8 в схемата Никита Мащаков (Украйна) със 7:5, 6:2.

18-годишният българин ще играе за титлата срещу четвъртия поставен Тома Форел (Франция). Финалната среща е утре от 10.00 часа. Входът за зрителите е свободен.

#Виктор Марков #Пламен Милушев

