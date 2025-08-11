БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в...
Чете се за: 02:27 мин.
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе:...
Чете се за: 04:40 мин.
Властите: 41 пожара гасят огнеборците в страната,...
Чете се за: 02:57 мин.
Локализиран е големият пожар в община Средец
Чете се за: 03:32 мин.
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при...
Чете се за: 01:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огъня край Сунгурларе
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Виктория Нинова: Голяма отговорност е да защитаваш българския флаг

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Българската национална състезателка по волейбол е благодарна за подкрепата от страна на по-опитните й съотборнички.

Виктория Нинова
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Българската национална състезателка по волейбол Виктория Нинова е наясно, че мястото в представителния отбор идва с голяма отговорност.

Националката се вълнува преди мачовете на България от световното първенство.

"Настроението в лагера е много добро. Аз, като една от по-малките, съм много благодарна, че съм тук. Благодаря на всички, че ме подкрепят. Голяма отговорност е да защитаваш българския флаг, но същевременно е много вълнуващо", сподели тя.

Младата състезателка отличи подкрепата от по-опитните състезателки.

"На тренировките доста често ми поправят грешките и ме подкрепят при всяко едно действие. Има вълнение, но е малко по-малко, защото вече участвах в два турнира от Лигата на нациите. Със сигурност има напрежение, но то намалява с подкрепата на по-опитните състезателки", допълни волейболистката на ЦСКА.

Свързани статии:

Антонина Зетова: Реалистичната цел е да излезем от групата на световното първенство
Антонина Зетова: Реалистичната цел е да излезем от групата на световното първенство
Селекционерът на женския национален отбор по волейбол на България
Чете се за: 04:27 мин.
#Виктория Нинова #Български национален отбор по волейбол за жени

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

БНТ 3 излъчи европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
1
БНТ 3 излъчи европейско първенство по лека атлетика за юноши и...
Да срещнеш своя идол: Ирина сбъдна мечтата си да прегърне Дженифър Лопес
2
Да срещнеш своя идол: Ирина сбъдна мечтата си да прегърне Дженифър...
Пожарът край Сунгурларе продължава – над 10 000 дка гора са изпепелени
3
Пожарът край Сунгурларе продължава – над 10 000 дка гора са...
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при израелски удар в Газа
4
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при израелски удар в...
Климатични аномалии и геополитика: Лошото време бави укрепването на източния фланг на НАТО
5
Климатични аномалии и геополитика: Лошото време бави укрепването на...
Един човек е загинал, а 29 души са ранени при вчерашното земетресение в Турция
6
Един човек е загинал, а 29 души са ранени при вчерашното...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
4
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж в крава
5
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Още от: Волейбол

Мерелин Николова: Със сигурност ще дадем всичко от себе си на световното първенство
Мерелин Николова: Със сигурност ще дадем всичко от себе си на световното първенство
Александра Миланова: Предстоят ни мачове с доста сериозни отбори на световното първенство Александра Миланова: Предстоят ни мачове с доста сериозни отбори на световното първенство
Чете се за: 01:10 мин.
Антонина Зетова: Реалистичната цел е да излезем от групата на световното първенство Антонина Зетова: Реалистичната цел е да излезем от групата на световното първенство
Чете се за: 04:27 мин.
Нася Димитрова: Ще бъде много трудно да излезем от групите на световното първенство Нася Димитрова: Ще бъде много трудно да излезем от групите на световното първенство
Чете се за: 01:52 мин.
България допусна трета загуба на световното първенство по волейбол за жени до 21 г. България допусна трета загуба на световното първенство по волейбол за жени до 21 г.
Чете се за: 01:22 мин.
Любомир Агонцев се завръща в състава на Пирин (Разлог) Любомир Агонцев се завръща в състава на Пирин (Разлог)
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с огъня в Сунгурларе
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе: Евакуираха село Скала Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе: Евакуираха село Скала
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
АПИ си раздаде 2,2 млн. лв бонуси за „добре свършена работа“ АПИ си раздаде 2,2 млн. лв бонуси за „добре свършена работа“
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Болката, превърната в надежда: Бащата на Сияна дарява цялото общетение на нуждаещи се деца Болката, превърната в надежда: Бащата на Сияна дарява цялото общетение на нуждаещи се деца
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Решаваща седмица за Украйна: Тръмп разговаря със Зеленски и...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Защо Аляска: Как Киев, Вашингтон и Москва коментират мястото на...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Изпепелени са 10 000 декара гори в Средец, три села остават в...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Властите: 41 пожара гасят огнеборците в страната, пламъците всеки...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ