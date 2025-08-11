Виктория Нинова: Голяма отговорност е да защитаваш българския флаг

Българската национална състезателка по волейбол е благодарна за подкрепата от страна на по-опитните й съотборнички.
Българската национална състезателка по волейбол Виктория Нинова е наясно, че мястото в представителния отбор идва с голяма отговорност.
Националката се вълнува преди мачовете на България от световното първенство.
"Настроението в лагера е много добро. Аз, като една от по-малките, съм много благодарна, че съм тук. Благодаря на всички, че ме подкрепят. Голяма отговорност е да защитаваш българския флаг, но същевременно е много вълнуващо", сподели тя.
Младата състезателка отличи подкрепата от по-опитните състезателки.
"На тренировките доста често ми поправят грешките и ме подкрепят при всяко едно действие. Има вълнение, но е малко по-малко, защото вече участвах в два турнира от Лигата на нациите. Със сигурност има напрежение, но то намалява с подкрепата на по-опитните състезателки", допълни волейболистката на ЦСКА.