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Виктория Пилзен отстъпи на Ференцварош в Лига Европа

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Спорт
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Следващият съперник на Левски допусна втора поредна грешка в турнира.

Виктория Пилзен отстъпи на Ференцварош в Лига Европа
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Следващият съперник на Левски в третия кръг на Лига Европа – чешкият Виктория Пилзен отстъпи с 1:2 при гостуването си на Ференцварош в много оспорван мач, като и трите попадения в срещата паднаха през втората част. По-същото време днес българският шампион направи равенство 1:1 с НЕК Ниймеген като гост, а с 1 точка заема 24-ото място в общото класиране на Лига Европа, включваща 36 тима. Срещата между чехите и Левски е на 22-и октомври от 22:00 часа на „Доосан Арена“.

И двете попадения за унгарците вкара Кристофер Закариасен. В 49-ата минута норвежецът вкара след бърз пробив и подаване на сръбското крило Велко Бирманчевич, а в 81-та минута капитанът на домакините реализира дузпа. Дузпата също беше заслуга на Бирманчевич, който нахлу на скорост в наказателното поле.

Денис Вишински вкара за гостите от Пилзен в последната минута с удар от наказателното поле, но гости те не успяха да изравнят в добавеното време. Виктория Пилзен все още чака първите си точки тази година в Лига Европа, след като до момента има две поражения.

Унгарският Ференцварош е на другия полюс - все още е безупречен след втория си мач от основната схема.

Бенфика водеше до почивката, наказвайки поредица от грешки в отбраната на Селтик. Джон Дуран вкара два пъти – в 5-ата минута от дузпа и 36-ата минута, а между тях Александър Ба направи 2:0. Камило Дуран върна едно попадение за „детелините“ от Глазгоу в 63-ата минута, за да отбележи раждането на детето си по-рано днес. Но това беше момент само за Селтик, като Вангелис Павлидис в последната минута оформи крайния резултат.

Кореецът Хюн Гю-О се оказа големият герой на Бешикташ, който стигна до успех с 3:2 при гостуването на германския Хофенхайм. Хюн Гю-О вкара два гола – в 72-ата и в 79-ата минути за 1:2 и 1:3, а също така подаде и на Майкъл Мурийо за 0:1 в 60-ата минута. Така „черно-белите“ орли събират 6 точки, докато Хофе е без актив и заема 30-ото място.

Борнемут се наложи с 3:0 над Щурм (Грац), в ранната сесия Омония (Никозия) надделя над словенския Целие с 2:0, а Лион се справи с 3:2 с Кристъл Палас. Останалите два отбора с пълен актив от по 6 точки са Съндърланд след 2:1 като гост на португалския Тореензе и Олимпиакос (Пирея), който продължи трудната серия на френския Олимпик (Марсилия) и го победи с 1:0 на „Стад Велодром“.

#ФК Виктория Пилзен #УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ФК Ференцварош

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