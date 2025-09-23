БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Виктория Томова отпадна на крачка от основната схема в Пекин

Българката отстъпи в два сета пред представителката на Индонезия Джанис Тжиен.

Виктория Томова
Снимка: Imago
Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова отпадна във втория кръг на квалификациите на WTA 1000 турнира в Пекин с награден фонд 8,963,700 долара. Софиянката отстъпи с 0:2 сета пред представителката на Индонезия Джанис Тжиен, в отделните части 2:6, 6:7 (2).

Томова започна колебливо срещата и допусна изоставане с 0:5 гейма в първия сет, до чийто край успя да вземе два гейма. През втората част играта беше значително по-равностойна, като двете често си разменяха водачеството.

В крайна сметка се стигна до тайбрек, в който Тжиен се наложи със 7:2 точки и си гарантира място в основната схема на силния турнир в китайската столица.

Водач в схемата в Пекин е Ига Швьонтек (Полша).

#тенис турнир в Пекин 2025 # Виктория Томова

