Виктория Томова се изкачи с две позиции в световната ранглиста на WTA

Първата ракета на България при жените Виктория Томова се изкачи с две позиции в световната ранглиста на сингъл на Женската тенис асоциация.

30-годишната българката, която вече започна сезона на твърди кортове с турнири в Канада и САЩ, вече заема 102-а позиция с актив от 713 точки. Томова загуби във втория кръг на надпреварата в Синсинати вчера.

Втората българка Лия Каратанчева бележи спад с 15 места и се нарежда на 278-о място.

Начело в класацията убедително остава Арина Сабаленка от Беларус с 12010 точки, следвана от американката Коко Гоф със 7669 точки. Трета е шампионката на "Уимбълдън" Ига Швьонтек (Полша) с 6933 точки.