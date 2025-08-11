Виктория Томова се изкачи с две позиции в световната ранглиста на WTA

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Спорт
виктория томова приключи прага
Снимка: БТА
Слушай новината

Първата ракета на България при жените Виктория Томова се изкачи с две позиции в световната ранглиста на сингъл на Женската тенис асоциация.

30-годишната българката, която вече започна сезона на твърди кортове с турнири в Канада и САЩ, вече заема 102-а позиция с актив от 713 точки. Томова загуби във втория кръг на надпреварата в Синсинати вчера.

Втората българка Лия Каратанчева бележи спад с 15 места и се нарежда на 278-о място.

Начело в класацията убедително остава Арина Сабаленка от Беларус с 12010 точки, следвана от американката Коко Гоф със 7669 точки. Трета е шампионката на "Уимбълдън" Ига Швьонтек (Полша) с 6933 точки.

#Виктория Томова

