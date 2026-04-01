Виктория Томова загуби от 22-та в света Анна Калинская във втория кръг в Чарлстън

Първата ракета на България Виктория Томова отпадна във втория кръг на турнира по тенис от сериите WTA 500 на клей в Чарлстън с награден фонд от 2.3 милиона долара.

Българката загуби от Анна Калинская с 2:6, 4:6 за 80 минути игра. Рускинята, която е поставена под номер 8 в схемата и заема 22-ро място в световната ранглиста, показа по-голяма стабилност в ключовите моменти на срещата.

Томова започна добре и реализира пробив още в първия гейм, но допусна обрат до 1:4. Калинская затвърди превъзходството си с нов брейк в края на сета и поведе в резултата.

Във втората част българката отново имаше своите шансове, но не успя да се възползва от авансите си. След равенство 3:2 тя загуби три поредни гейма, което се оказа решаващо. Томова върна един пробив за 4:5, но в следващия гейм отново отстъпи подаването си и приключи участието си в турнира.

Преди този мач българката записа две победи в квалификациите и една в основната схема. С представянето си в Чарлстън тя ще добави 57 точки към актива си за световната ранглиста, където заема 169-а позиция.