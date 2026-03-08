Виляреал се изравни с Атлетико Мадрид

Виляреал записа важна домакинска победа с 2:1 над Елче в среща от 27-ия кръг на испанската Ла Лига и се изравни по точки с четвъртия Атлетико Мадрид. И двата отбора имат по 54 точки, но столичани засега запазват предимство заради по-добрата си голова разлика.

„Жълтата подводница“ поведе в 31-вата минута чрез Таджон Бюканън, който се възползва от добра възможност пред вратата на гостите и откри резултата. Само десет минути по-късно домакините увеличиха преднината си, след като Сантяго Моуриньо се разписа за 2:0.

Елче върна интригата в заключителните минути на двубоя. В 82-рата минута Андре Силва реализира с глава след центриране от корнер на сънародника си Мартим Нето. Попадението обаче се оказа недостатъчно за гостите, които не успяха да стигнат до изравняване до края на срещата.

С този успех Виляреал затвърди позицията си в челната четворка на първенството и увеличи преднината си пред петия Бетис на 11 точки, макар тимът от Севиля все още да не е изиграл своя мач от кръга срещу Хетафе.