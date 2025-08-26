БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен...
Чете се за: 03:20 мин.
Напрежение пред болницата в Русе, където почина...
Чете се за: 03:25 мин.
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има...
Чете се за: 01:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Винъс Уилямс отпадна в първия кръг на Откритото първенство на САЩ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Запази

45-годишната тенисистка все пак успя да вземе сет на 13-ата в света Каролина Мухова.

Винъс Уилямс
Снимка: БТА
Слушай новината

Двукратната шампионка Винъс Уилямс отпадна в първия кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис.

45-годишната американка, която получи "уайлд кард", претърпя поражение от поставената под №11 полуфиналистка на "Флашинг Медоус" от предишните два сезона Каролина Мухова (Чехия) с 3:6, 6:2, 1:6.

Уилямс, който записа рекордно 25-о участие в основната схема на турнира от Големия шлем в Ню Йорк след дебюта си през 1997 година, имаше само пет мача в последните две години заради физически проблеми, включително и операция през предишната кампания, но се представи повече от достойно срещу една от водещите тенисистки в момента.

"Бях стресирана. Атмосферата беше невероятна. Тя е легенда на нашия спорт и беше много приятно да споделям корта с нея. Радвам се, че имах късмета да спечеля. Опитвах се да блокирам шума от трибуните, да се концентрирам върху собствената си игра. Във втория сет се позагубих, но съм доволна, че се събрах в третия. Щастлива съм, че се измъкнах по този начин. Тя се представи невероятно. Преминала е през толкова много тенис генерации и продължава да обича тениса и да се наслаждава на играта. Това е прекрасно", коментира Мухова.

Петата в схемата Мира Андреева (Русия) стартира с впечатляваща победа с 6:0, 6:1 за 55 минути срещу американката Алиша Паркс.

№9 Елена Рибакина (Казахстан) не остави много шансове на дебютиралата с "уайлд кард" 16-годишна представителка на домакините Хулиета Переха и спечели с 6:3, 6:0.

Вицешампионката от 2017 година и шеста в схемата Медисън Кийс (САЩ) изненадващо отпадна след поражение от Рената Сарасуа със 7:6(10), 6:7(3), 5:7 след почти три часа и четвърт игра. Мексиканката изоставаше със сет и 0:3 гейма във втория, но стигна до обрат, записвайки едва втората си победа в основната схема на "Флашинг Медоус".

№12 и полуфиналистка през 2019 година Елина Свитолина също напусна рано надпреварата. Тя беше елиминирана с 2:6, 4:6 от унгарката Ана Бондар, който едва за втори път се класира за втория кръг в Ню Йорк.

#US Open 2025 #Винъс Уилямс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си
1
Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на Сияна е получило 300 000 лв. обезщетение за смъртта ѝ
2
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на...
Пресъхналият язовир "Батак" - според местните причината е неправилното управление на водите
3
Пресъхналият язовир "Батак" - според местните причината е...
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници без да има словесен контакт
4
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Русенската болница, в която почина родилка, сама е сезирала прокуратурата за случая
5
Русенската болница, в която почина родилка, сама е сезирала...
МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с АТВ в Слънчев бряг
6
МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
4
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
5
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Тенис

Карлос Алкарас обясни как се е стигнало до новата му прическа
Карлос Алкарас обясни как се е стигнало до новата му прическа
Каспер Рууд и Карен Хачанов продължават към втория кръг на US Open Каспер Рууд и Карен Хачанов продължават към втория кръг на US Open
Чете се за: 01:22 мин.
Григор Димитров: Възстановяването ми отнема повече време, отколкото очаквах Григор Димитров: Възстановяването ми отнема повече време, отколкото очаквах
Чете се за: 02:07 мин.
Карлос Алкарас се справи с Райли Опелка и продължава към втория кръг на US Open Карлос Алкарас се справи с Райли Опелка и продължава към втория кръг на US Open
Чете се за: 01:40 мин.
Джак Дрейпър се класира за втория кръг на Откритото първенство на САЩ Джак Дрейпър се класира за втория кръг на Откритото първенство на САЩ
Чете се за: 01:50 мин.
Крейчикова надви канадска тийнейджърка, Кийс отпадна след 89 грешки Крейчикова надви канадска тийнейджърка, Кийс отпадна след 89 грешки
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен секретар на МВР заради политическата му неутралност
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен секретар на...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници без да има словесен контакт "Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници без да има словесен контакт
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Забраняват телефоните в училище от ноември? Забраняват телефоните в училище от ноември?
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
След репортаж на БНТ: Прокуратурата образува досъдебно производство за незаконни гонки в София След репортаж на БНТ: Прокуратурата образува досъдебно производство за незаконни гонки в София
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Строителството на АМ "Хемус": Кога ще бъде пуснато...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Напрежение пред болницата в Русе, където почина 21-годишна родилка
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Чичото на 4-годишния Мартин: Това е тероризъм, АТВ-то се врязва в...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Тръмп към критиците: Не съм диктатор, аз съм човек със здрав разум
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ