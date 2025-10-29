Винисиус се извини за реакцията си в Ел Класико

Футболистът на Реал Мадрид Винисиус Жуниор се извини на феновете, играчите, треньорите и ръководството на отбора за поведението си по време на мача от десетия кръг на Ла Лига срещу Барселона. Бразилецът бе заменен в средата на второто полувреме и реагира изключително бурно, като дори е поискал да напусне клуба.

„Искам да се извиня на всички фенове на Реал Мадрид за реакцията ми, когато бях заменен срещу Барселона. Както направих лично по време на днешната тренировка, искам да се извиня отново на съотборниците си, на клуба и на президента. Понякога страстта взема връх, винаги искам да печеля и да помагам на отбора. Моето поведение произтича от любовта ми към този клуб и всичко, което той представлява. Обещавам да продължа да се боря всяка секунда за доброто на Реал Мадрид, както правя от първия ден тук", написа бразилецът в социалните мрежи.

След 10 кръга Реал Мадрид е лидер в класирането с актив от 27 точки.