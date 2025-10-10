БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Нобелът за мир отива при политическа активистка от...
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Виртуална анатомия: студенти в Плевен учат човешкото тяло чрез VR

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Запази
повече студенти медицина избират инфекциозни болести искат лични лекари
Слушай новината

Медицинският университет в Плевен откри първата у нас зала за обучение по анатомия с виртуална реалност– високотехнологична система, която променя изцяло начина, по който студентите изучават човешкото тяло.

Новата система съдържа над 13 000 структури и органи, които всеки студент може да разглежда, върти и разделя във виртуалното пространство. Управлението става чрез движения на ръцете – напълно интерактивно и удобно за потребителя.

„Технологията позволява студентите да виждат не само органите, но и техните рентгенови и ядрено-магнитни образи. Така още в първи курс могат да свързват теорията с реалните медицински изследвания“, обяснява ректорът проф. Добромир Димитров.

Във виртуалната среда обучението продължава около 20-30 минути, защото VR системите могат да натоварят зрението. Студентите вече определят преживяването като „съвременно, интерактивно и впечатляващо“.

Освен това университетът разполага и с нов симулатор за роботизирана хирургия – специална каска с VR и джойстици, чрез които петокурсниците ще упражняват минимално инвазивни операции.

Така Плевен се нарежда сред най-модерните медицински университети в Европа, където технологиите и обучението вървят ръка за ръка.

Последвайте ни

ТОП 24

Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
1
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са почивни дни
2
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са...
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП
3
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж в Елените
4
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж...
Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?
5
Бетон върху река: Как се е стигнало до застрояването на Елените?
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: У нас

Изложба на Деймиън Хърст в София
Изложба на Деймиън Хърст в София
Хасан Игнатов се класира за финала на престижния конкурс "Шопен" Хасан Игнатов се класира за финала на престижния конкурс "Шопен"
Чете се за: 00:15 мин.
Българският филм "Дяволски игри" с международно отличие Българският филм "Дяволски игри" с международно отличие
Чете се за: 00:22 мин.
Васил Василев отбелязва рождения си ден с концерт в София Васил Василев отбелязва рождения си ден с концерт в София
Чете се за: 00:20 мин.
Откритие на Перперикон свидетелства за храм, посветен на култа към Слънцето Откритие на Перперикон свидетелства за храм, посветен на култа към Слънцето
Чете се за: 00:27 мин.
Новините 09.10.2025 г. Новините 09.10.2025 г.
Чете се за: 04:17 мин.

Водещи новини

Нобелът за мир отива при политическа активистка от Венецуела - Мария Корина Мачадо
Нобелът за мир отива при политическа активистка от Венецуела -...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Крачка назад: Оттеглят законопроекта за намеса в личния живот без съгласие Крачка назад: Оттеглят законопроекта за намеса в личния живот без съгласие
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Армията на Израел се изтегля от Газа, кабинетът на Нетаняху одобри мирния план Армията на Израел се изтегля от Газа, кабинетът на Нетаняху одобри мирния план
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Росен Желязков: Държавата е готова да помогне на София за кризата с боклука Росен Желязков: Държавата е готова да помогне на София за кризата с боклука
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Погребват граничния полицай, загинал при потопа в Елените
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Бедствено положение в Русенско: Риск от скъсване на дига
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Дори след сагата с камионите на Роби Уилямс: Нито един служител на...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Пуснаха в експлоатация три нови локомотива за нуждите на БДЖ (СНИМКИ)
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ