Виртуална анатомия: студенти в Плевен учат човешкото тяло чрез VR

Медицинският университет в Плевен откри първата у нас зала за обучение по анатомия с виртуална реалност– високотехнологична система, която променя изцяло начина, по който студентите изучават човешкото тяло.

Новата система съдържа над 13 000 структури и органи, които всеки студент може да разглежда, върти и разделя във виртуалното пространство. Управлението става чрез движения на ръцете – напълно интерактивно и удобно за потребителя.

„Технологията позволява студентите да виждат не само органите, но и техните рентгенови и ядрено-магнитни образи. Така още в първи курс могат да свързват теорията с реалните медицински изследвания“, обяснява ректорът проф. Добромир Димитров.

Във виртуалната среда обучението продължава около 20-30 минути, защото VR системите могат да натоварят зрението. Студентите вече определят преживяването като „съвременно, интерактивно и впечатляващо“.

Освен това университетът разполага и с нов симулатор за роботизирана хирургия – специална каска с VR и джойстици, чрез които петокурсниците ще упражняват минимално инвазивни операции.

Така Плевен се нарежда сред най-модерните медицински университети в Европа, където технологиите и обучението вървят ръка за ръка.