Висенте Миная: Миксът от талант и опит ще ни помогне да постигнем нещо голямо

"Разнообразието в стила е нещо, което прави нападението трудно за разчитане. Това ще опита да внесе със своя опит и стил в играта новият разпределител на ЦСКА испанецът Висенте Миная.

37-годишният Миная е третият чужденец в състава на "червените" за предстоящия сезон в Супер Волей.

"Тук е страхотно. Много съм щастлив, че взех това решение да дойда в България и конкретно в ЦСКА. Харесвам града, новите си съотборници, треньорите – всички са много мили с мен. Радвам се, че дойдох. Мога да кажа че бързо взех решение. За пръв път ще играя извън Испания, но определено смятам, че това е правилен избор. Дотук мога да кажа, че всичко е прекрасно. Животът е спокоен, въпреки че София е голям град, столица, но като цяло е много приветливо и се адаптирах бързо. Затова ми помогнаха и съотборниците ми, за което им благодаря. Освен това времето ми допада", коментира Висенте Миная за клубния сайт.

"Честно казано, за мен това е голяма промяна, защото имам напълно устроен живот в Испания. Но когато ЦСКА ми се обади, не съм се замислял особено. Защото това е голям клуб, първенството е силно и е шанс да покажа на какво съм способен, дори и на тази възраст. Имам двама приятели, българи, които ми казаха, че няма повод да се колебая, защото ЦСКА е много голям клуб, най-големият в България, който е изградил най-големите легенди на този спорт в страната. Освен това знам, че Рафа Паскуал е бил тук, което е показателно за класата на ЦСКА. Харесва ми, че тук има млади момчета, които са с много голям потенциал и имат страхотно бъдеще. Те са талантливи и могат да играят на високо ниво. В същото време тук са и няколко от по-опитните волейболисти на България, бивши национали. Този микс от талант и опит ще ни помогне да постигнем нещо голямо", каза още Миная.