37-годишният испанец подсилва редиците на мъжкия тим на ЦСКА за предстоящия сезон в Супер Волей.

Висенте Миная: Миксът от талант и опит ще ни помогне да постигнем нещо голямо
Слушай новината

"Разнообразието в стила е нещо, което прави нападението трудно за разчитане. Това ще опита да внесе със своя опит и стил в играта новият разпределител на ЦСКА испанецът Висенте Миная.

37-годишният Миная е третият чужденец в състава на "червените" за предстоящия сезон в Супер Волей.

"Тук е страхотно. Много съм щастлив, че взех това решение да дойда в България и конкретно в ЦСКА. Харесвам града, новите си съотборници, треньорите – всички са много мили с мен. Радвам се, че дойдох. Мога да кажа че бързо взех решение. За пръв път ще играя извън Испания, но определено смятам, че това е правилен избор. Дотук мога да кажа, че всичко е прекрасно. Животът е спокоен, въпреки че София е голям град, столица, но като цяло е много приветливо и се адаптирах бързо. Затова ми помогнаха и съотборниците ми, за което им благодаря. Освен това времето ми допада", коментира Висенте Миная за клубния сайт.

"Честно казано, за мен това е голяма промяна, защото имам напълно устроен живот в Испания. Но когато ЦСКА ми се обади, не съм се замислял особено. Защото това е голям клуб, първенството е силно и е шанс да покажа на какво съм способен, дори и на тази възраст. Имам двама приятели, българи, които ми казаха, че няма повод да се колебая, защото ЦСКА е много голям клуб, най-големият в България, който е изградил най-големите легенди на този спорт в страната. Освен това знам, че Рафа Паскуал е бил тук, което е показателно за класата на ЦСКА. Харесва ми, че тук има млади момчета, които са с много голям потенциал и имат страхотно бъдеще. Те са талантливи и могат да играят на високо ниво. В същото време тук са и няколко от по-опитните волейболисти на България, бивши национали. Този микс от талант и опит ще ни помогне да постигнем нещо голямо", каза още Миная.

"Смятам, че на първо време ЦСКА трябва да се върне в европейските турнири. Така че това е основният ми приоритет – да се класираме в тройката, за да може да играем в Европа през следващия сезон. Играхме с Левски и Локомотив, това са добри отбори с качествени волейболисти. Ще бъде тежка битка, сезонът няма да е лесен. Но и ние имаме много добър тим, който може да реализира целите, които си поставяме. Имаме сили да спечелим срещу всеки противник. Всеки от нас е готов. Надявам се, че феновете ще идват да ни подкрепят във всеки мач. Особено срещу Монтана, който е откриващият ни двубой. Имаме нужда от тях, за да стартираме с победа. Това е важно, за да добием увереност още в първия кръг", добави испанският волейболист.

