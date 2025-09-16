Високи оценки от УЕФА за българските рефери по футзал

Българските съдии по футзал отново заслужиха високи оценки от УЕФА за професионализма и компетентността си в международните мачове, се вижда от доклад на Европейската футболна асоциация, изпратен до БФС.

Калоян Кирилов от Варна ръководеше срещи в Атина, Гърция, като участва в мачове от група H на Шампионската лига на Европа. Неговото представяне бе оценено като изключително прецизно и уверено, демонстрирайки уменията и подготовката на българските арбитри на най-високо европейско ниво. В този турнир домакините от АЕК (Атина) спечелиха групата с три победи от три мача, следвани от унгарския Веспрем. Директната среща между двата състава завърши 6:4 за АЕК, ръководена от Кирилов, който получи поздравления и от двата отбора за отличното представяне.

Александър Вангелов дебютира на Шампионска лига на Европа с мачове в Линц, Австрия. И той показа отлично познание на терена, доказвайки, че българските съдии са способни да се справят успешно дори при дебютни участия на най-престижната сцена за клубен футзал в Европа. Поток F на квалификациите беше спечелен от Араз Нахичеван (Азербайджан), който взе и трите мача и в тях вкара общо 28 гола. Домакините с любопитното име Люти Крайшници останаха на 2-о място с 6 точки.

За пореден път, благодарение на високото ниво на подготовка, осигурено от българския ментор и първи международен съдия от България по футзал проф. Йордан Иванов-Йоцо, нашите съдии защитиха името на България и демонстрираха, че могат да се справят с предизвикателствата на международния футзал. Предвид отличното им представяне, в БФС очакват съвсем скоро нови наряди за тях на още по-високо ниво от УЕФА.

През октомври, преди старта на българското първенство по футзал, съдийската комисия ще проведе специален семинар. На него ще бъдат представени новите изменения в правилата, както и подготовка за поредния оспорван шампионат в страната ни, с цел българските арбитри да са още по-подготвени и конкурентоспособни.