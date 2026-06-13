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Владимир Станков подсили Нефтохимик

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Спорт
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Разпределителят, който на 9 август ще навърши 30 години, идва от Локомотив Авиа Пловдив.

Нефтохимик волейбол
Снимка: Startphoto.bg
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Волейболистът Владимир Станков ще бъде част от Нефтохимик 2010 за новия сезон, съобщават от бургаския волейболен клуб в събота.

Разпределителят, който на 9 август ще навърши 30 години, идва от Локомотив Авиа Пловдив. Станков е играл в ЦСКА и Левски, като е носил екипа на националния отбор на България.

През миналия сезон плеймейкъри на Нефтохимик 2010 бяха украинецът Дмитро Долгополов и Любослав Телкийски.

От състава, който спечели купата на България и стана вицешампион на страната през последния сезон, остават посрещачът Димитър Василев, диагоналът Стоян Димитров, центровете Мартин Кръстев и Стефан Чавдаров и либерото Ясен Петров.

#ВК Нефтохимик 2010 #Владимир Станков

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