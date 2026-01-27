БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Влак блъсна 48-годишен мъж на жп прелез край село Крумово

от БНТ , Репортер: Антония Сукалинска
Чете се за: 00:37 мин.
Регионални
Мъжът е без сериозни наранявания, дрегерът отчел 1,4 промила алкохол

релси - влак - БДЖ
Снимка: БТА/илюстративна
Влак блъсна 48-годишен мъж на жп прелез край село Крумово. Сигнал за инцидента е подаден около 20:00 ч. снощи на телефон 112. Мъжът е пресичал жп прелез в село Крумово, когато е бил ударен от влак. На място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.

Пострадалият е транспортиран в болница за обстойни прегледи, като е установено, че няма сериозни наранявания. Тестът с дрегер е показал наличие на около 1,4 промила алкохол в издишания въздух. Пробата на машиниста е отрицателна.

