Влак блъсна 48-годишен мъж на жп прелез край село Крумово. Сигнал за инцидента е подаден около 20:00 ч. снощи на телефон 112. Мъжът е пресичал жп прелез в село Крумово, когато е бил ударен от влак. На място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.

Пострадалият е транспортиран в болница за обстойни прегледи, като е установено, че няма сериозни наранявания. Тестът с дрегер е показал наличие на около 1,4 промила алкохол в издишания въздух. Пробата на машиниста е отрицателна.