Властите в Гърция призоваха да не се пътува

Усложнява се метеорологичната обстановка в много райони на Гърция. Властите призовават да се избягва пътуване до утре.

Критична е ситуацията в района на Лариса. Водите на река Епинея наводниха пътища, приземни етажи на къщи. Има срутване на скали, предупреждават от Пътна полиция. Спряха и влаковете от гара Лариса, защото железопътната мрежа е под вода. В района продължава да вали силен дъжд. Активирани са силите на Гражданска защита и пожарната.

В областите Пиерия, Халкидики и Иматия поради наводнени пътища е прекъснато движението в няколко участъка на пътя.

Ураган и силни дъждове изкорениха дървета на остров Родос. Спасиха пътници и екипаж от круизен кораб поради скъсване на котва.

Цялата област Тесалия е под голям риск от наводнения,предупреждават властите с информация по мобилните телефони.Прекратете пътуванията до утре,съобщават от полицията.

Спряно е движението от Атина за Сунио, поради срутване на скали.

Падна и мост до Волос.

Гражданска защита предупреждава хората,които живеят на приземни етажи да се преместят на по-високо място.

Дъждовете ще продължат до утре според прогнозите на синоптиците.