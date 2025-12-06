БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
И в Община Царево задействаха системата BG-ALERT заради...
Чете се за: 01:22 мин.
Блокираният кораб край Ахтопол: Има ли опасност за екипажа?
Чете се за: 03:10 мин.
Финансовото министерство публикува ревизираната...
Чете се за: 01:30 мин.
Вицепремиерът Зафиров: Оставка на правителството в...
Чете се за: 01:22 мин.
Празнуваме Никулден!
Чете се за: 03:50 мин.
Наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
Малена Замфирова стартира Световната купа с подиум (ВИДЕО)
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Властите в Гърция призоваха да не се пътува

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Запази

Усложнява се метеорологичната обстановка в много райони на южната ни съседка

властите гърция призоваха пътува
Слушай новината

Усложнява се метеорологичната обстановка в много райони на Гърция. Властите призовават да се избягва пътуване до утре.

Критична е ситуацията в района на Лариса. Водите на река Епинея наводниха пътища, приземни етажи на къщи. Има срутване на скали, предупреждават от Пътна полиция. Спряха и влаковете от гара Лариса, защото железопътната мрежа е под вода. В района продължава да вали силен дъжд. Активирани са силите на Гражданска защита и пожарната.

В областите Пиерия, Халкидики и Иматия поради наводнени пътища е прекъснато движението в няколко участъка на пътя.

Ураган и силни дъждове изкорениха дървета на остров Родос. Спасиха пътници и екипаж от круизен кораб поради скъсване на котва.

Цялата област Тесалия е под голям риск от наводнения,предупреждават властите с информация по мобилните телефони.Прекратете пътуванията до утре,съобщават от полицията.

Спряно е движението от Атина за Сунио, поради срутване на скали.

Падна и мост до Волос.

Гражданска защита предупреждава хората,които живеят на приземни етажи да се преместят на по-високо място.

Дъждовете ще продължат до утре според прогнозите на синоптиците.

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте вечерната сесия на европейското първенство по плуване в малък басейн на живо по БНТ 3
1
Гледайте вечерната сесия на европейското първенство по плуване в...
Жребият за Мондиал 2026: Любопитни групи и амбициите на световните гиганти
2
Жребият за Мондиал 2026: Любопитни групи и амбициите на световните...
Съдът на ЕС опровергава информация за допусната жалба срещу влизането ни в Еврозоната
3
Съдът на ЕС опровергава информация за допусната жалба срещу...
Трима души са загинали при катастрофа край Търговище
4
Трима души са загинали при катастрофа край Търговище
80 обиска в 9 града: Разбиха схема за трансгранични данъчни измами за над 13 милиона евро
5
80 обиска в 9 града: Разбиха схема за трансгранични данъчни измами...
Параметрите на първия евробюджет са договорени между синдикатите, бизнеса и правителството (ОБЗОР)
6
Параметрите на първия евробюджет са договорени между синдикатите,...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
2
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
3
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
4
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
5
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
6
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...

Още от: Балкани

Недоволството на гръцките фермери: Очакват се нови блокади
Недоволството на гръцките фермери: Очакват се нови блокади
"Стоим и чакаме": Трети ден продължава протестът на гръцките фермери "Стоим и чакаме": Трети ден продължава протестът на гръцките фермери
Чете се за: 03:05 мин.
Опасно време и червен код в Гърция: Бурята "Байрон" затвори всички училища в Атина Опасно време и червен код в Гърция: Бурята "Байрон" затвори всички училища в Атина
Чете се за: 02:32 мин.
Продължават протестите на гръцките земеделци и блокадите по българо-гръцката граница Продължават протестите на гръцките земеделци и блокадите по българо-гръцката граница
Чете се за: 02:45 мин.
Червен код за опасно време в Гърция – затварят училища заради бурята "Байрон" Червен код за опасно време в Гърция – затварят училища заради бурята "Байрон"
Чете се за: 01:17 мин.
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за тирове, движението през "Кулата – Промахон" отново е спряно Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за тирове, движението през "Кулата – Промахон" отново е спряно
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

И в Община Царево задействаха системата BG-ALERT заради очаквани нови валежи
И в Община Царево задействаха системата BG-ALERT заради очаквани...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Нов BG-Alert за частично бедствено положение в созополското село Зидарово Нов BG-Alert за частично бедствено положение в созополското село Зидарово
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Финансовото министерство публикува ревизираната план-сметка на държавата за следващата година Финансовото министерство публикува ревизираната план-сметка на държавата за следващата година
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Вицепремиерът Зафиров: Оставка на правителството в момента не е на дневен ред Вицепремиерът Зафиров: Оставка на правителството в момента не е на дневен ред
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Блокираният кораб край Ахтопол: Има ли опасност за екипажа?
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Блокада на "Кулата - Промахон" и от двете страни за...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Преговорите САЩ - Украйна: Според Вашингтон сега всичко зависи от...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Бургас празнува - 14 000 порции риба и рибена чорба, концерти и...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ