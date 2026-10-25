Властите в Иран призоваха хората да консумират с 10% по-малко газ през зимата

Властите в Иран призоваха хората да намалят с 10% потреблението си на газ през зимата, за да се ограничи натискът върху доставките през студения сезон, предаде Франс прес.

Иран отдавна се сблъсква с недостиг на природен газ, който е от съществено значение за отоплението в страната, като ситуацията се влоши допълнително от войната със САЩ и Израел, избухнала в края на февруари.

"За да преживеем наближаващата зима, е необходима национална мобилизация с цел да се намали потреблението на газ с поне 10%", заяви председателят на парламента Мохамад Галибаф във видеоклип, излъчен от местните медии.

През зимата в Иран температурите често падат под нула градуса, особено в северната част на страната.

"Всеки, който спести гориво, независимо от количеството, ще получи незабавно съответната сума по банковата си сметка", заяви Галибаф.

След началото на войната газови съоръжения, най-вече в южната част на страната, бяха подложени на американски удари, които, според правителството, са извели рафинериите от екплоатация.

В началото на октомври първият вицепрезидент на Иран, Мохамад Реза Ареф, посочи, че правителството предвижда дефицит от 100 до 250 милиона кубически метра газ дневно през студения сезон заради щетите, причинени от войната, според официалната информационна агенция ИРНА.

През април примирието сложи край на близо 40 дни на интензивни бомбардировки, а през юни беше сключен протокол за споразумение с цел окончателно прекратяване на конфликта, но той се провали през юли.

Оттогава преговорите са в застой. Въпреки че през последните седмици почти не са нанасяни нови удари, конфликтът вече се фокусира около стратегическия Ормузки проток.

САЩ наложиха блокада на иранските пристанища с цел да засилят икономическия натиск върху Иран, който от десетилетия е обект на международни санкции.