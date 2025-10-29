Властите в Ирландия задържаха предполагаем кокаин за милиони евро

Партида предполагаем кокаин на стойност около осем милиона евро е конфискувана в ирландското графство Лийс, разположено югозападно от Дъблин, предаде ДПА.

Ирландската полиция е конфискувала по време на претърсване 116 кг от веществото, както и електронни устройства. Един мъж е арестуван.

Арестуването е част от операция "Тара", която цели да разбие мрежи за наркотрафик на международно, национално и местно равнище. Конфискуваните вещества ще бъдат препратени на криминалистите за анализ.

Шеймъс Боланд, ръководител на Националното бюро за наркотици и организирана престъпност на полицията, приветства конфискацията.