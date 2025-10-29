БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и...
Чете се за: 02:50 мин.
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Чете се за: 01:40 мин.
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Властите в Ирландия задържаха предполагаем кокаин за милиони евро

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Запази
властите ирландия задържаха предполагаем кокаин милиони евро
Снимка: БТА
Слушай новината

Партида предполагаем кокаин на стойност около осем милиона евро е конфискувана в ирландското графство Лийс, разположено югозападно от Дъблин, предаде ДПА.

Ирландската полиция е конфискувала по време на претърсване 116 кг от веществото, както и електронни устройства. Един мъж е арестуван.

Арестуването е част от операция "Тара", която цели да разбие мрежи за наркотрафик на международно, национално и местно равнище. Конфискуваните вещества ще бъдат препратени на криминалистите за анализ.

Шеймъс Боланд, ръководител на Националното бюро за наркотици и организирана престъпност на полицията, приветства конфискацията.

"Полицейските служби на Ирландия ще продължат да фокусират ресурсите си върху онези, които сътрудничат с организираната престъпност и я улесняват", заяви той и добави:

"Решени сме да продължим да разбиваме пътищата за трафик на наркотици към Ирландия и ще продължим да правим всичко възможно, за да осигурим безопасността на нашите общности."

#заловен кокаин #пратка с кокаин #открит кокаин #Ирландия #наркотрафик #кокаин

Последвайте ни

ТОП 24

Революция в производството на ядрена енергия: България със световен пробив в науката
1
Революция в производството на ядрена енергия: България със световен...
"Лукойл" продава чуждестранните си активи на "Гънвор", рафинерията в Бургас е част от офертата за сделката
2
"Лукойл" продава чуждестранните си активи на...
Издирва се 15-годишно момиче, в неизвестност е от 3 дни
3
Издирва се 15-годишно момиче, в неизвестност е от 3 дни
Мъж падна от крепостта Царевец, откаран е в болница
4
Мъж падна от крепостта Царевец, откаран е в болница
Факелно шествие за Деня на будителите в "Люлин"
5
Факелно шествие за Деня на будителите в "Люлин"
Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на обвиненията
6
Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на...

Най-четени

Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
1
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Напусна ни Иван Тенев
4
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
5
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
6
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...

Още от: Европа

Испанската катедрала "Саграда Фамилия" стана най-високата църква в света
Испанската катедрала "Саграда Фамилия" стана най-високата църква в света
Коледният бонус става задължителен в Словения Коледният бонус става задължителен в Словения
Чете се за: 00:45 мин.
Принц Андрю вече не е принц заради връзки с Джефри Епстийн Принц Андрю вече не е принц заради връзки с Джефри Епстийн
Чете се за: 03:25 мин.
Аферата "Епстийн": Британският принц Андрю губи титлата си "принц" Аферата "Епстийн": Британският принц Андрю губи титлата си "принц"
Чете се за: 01:30 мин.
Френската прокуратура иска от 2 до 4 г. затвор за четиримата българи, осквернили Мемориала на Холокоста в Париж Френската прокуратура иска от 2 до 4 г. затвор за четиримата българи, осквернили Мемориала на Холокоста в Париж
Чете се за: 01:07 мин.
Две партии с почти еднакви резултати след изборите в Нидерландия Две партии с почти еднакви резултати след изборите в Нидерландия
Чете се за: 03:15 мин.

Водещи новини

Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и авиационно гориво от страната като превантивна мярка
Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този, който се представя Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този, който се представя
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Нови спорове по линията на Бюджет 2026: От раздаване на пари до постна пица Нови спорове по линията на Бюджет 2026: От раздаване на пари до постна пица
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Над 40 тома са доказателствата по делото срещу Благомир Коцев Над 40 тома са доказателствата по делото срещу Благомир Коцев
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Защо се провали срещата между Тръмп и Путин?
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на парното?
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Испанската катедрала "Саграда Фамилия" стана най-високата...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ