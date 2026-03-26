ВМС: Притеснителен за нас е конфликтът в Украйна, не този в Персийския залив

Ако има нещо притеснително за нашата държава е войната, която се води в Черно море, а не тази в Персийския залив. Това каза командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов по време на Международната конференция за сигурността в Черно море. Форумът се провежда във Военноморското училище “Н. Й. Вапцаров” във Варна.

Според контраадмирал Кирил Михайлов, “слизането” на войната в Украйна от новинарските емисии не означава, че тя е изчезнала. Тя продължава, заплахите съществуват, близо са до нас и са осезаеми, допълни началникът на Военноморските сили.

Тези, които всеки ден се сблъскват с проблемите от войната, които всеки ден се грижат за чистотата на фарватерите, за безопасността на корабоплаването са Военноморските сили, допълни контраадмирал Кирил Михайлов.

Преди броени дни започна деветата поред активация на Противоминната група в Черно море. В нея участват военни кораби от България, Румъния и Турция. Нови мини засега не са открити, съобщи командирът на Военноморските сили.