20 евро компенсация при скъпи горива: Кой ще получи помощ...
Системата за средна скорост намали нарушителите на пътя...
Божидар Саръбоюков: Винаги търся критиката в нещата
ВМС са унищожили 9 плаващи мини в български води от началото на войната в Украйна

От началото на войната в Украйна Българските военноморски сили /ВМС/ са унищожили девет плаващи мини в български териториални води. Това заяви флотилен адмирал Радко Пенев, командир на бойни и спомагателни кораби, по време на поредната активация на Военноморската противоминна група в Черно море, която осигурява чистотата на фарватерите на България от морски мини.

От началото на активациите няма унищожени истински плаващи мини, открити са само миноподобни обекти, посочи флотилен адмирал Пенев и допълни, че ВМС имат нужда от допълнителни противоминни кораби. Това може да стане след подписването на меморадума между България, Белгия и Нидерландия за придобиването на най-вероятно седем кораба. Ако това споразумение се подпише, първият плавателен съд може би ще пристигне след няколко месеца.

Морската мина може да бъде активна в продължение на десетки години и ВМС постоянно издирва подобни обекти. Те са опасни, защото се забелязват в последния момент и корабите нямат възможност да реагират и затова водните пространства е необходимо да се наблюдават непрекъснато, включително и с хеликоптери, допълни Радко Пенев.

В активацията на Военноморската противоминна група България участва с базовия миночистач “Прибой” и с офицери. Този път тя е под командването на турските военноморски сили и ще приключи на пети април. Следващата активация ще бъде през месец юли, като командването ще поеме нашата страна.

