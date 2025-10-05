ВМС участва в разчистването на щетите след наводненията в Бургаско

Военнослужещи от Военноморските сили и от Командването за логистична поддръжка и днес, 5 октомври, участват в дейностите по ликвидиране на последствията от наводненията в област Бургас, съобщават от Министерството на отбраната.

Военнослужещите от състава на Флотилия бойни и спомагателни кораби и Военноморска база – Бургас, и от Транспортен батальон към КЛП в Бургас оказват помощ със специализирана техника за почистване на публичната инфраструктура и осигуряване на достъп до обществени сгради в най-засегнатите части на ваканционно селище "Елените".

Личен състав от ВМС участва и в кризисния щаб, който действа в района на град Свети Влас.

Включването на Въоръжените сили във възстановяването на района от пораженията, нанесени от проливните дъждове, е част от третата мисия на Българската армия в помощ на населението – "Принос към националната сигурност в мирно време". Тя се изпълнява 24 часа в денонощието, 365 дни в годината, с организирана човешка сила и военна техника.

Българската армия остава в пълна готовност да изпрати допълнителни сили и средства и да продължи мисията си в помощ на населението.

Снимки: Министерство на отбраната