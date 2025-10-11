БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Внучката на Доналд Тръмп – новата звезда на поколението Z

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Знаете ли че?
Запази
Внучката на Доналд Тръмп – новата звезда на поколението Z
Слушай новината

Тя е едва на 18, но вече покорява интернет. Кай Тръмп, внучката на бившия и настоящ президент на САЩ Доналд Тръмп, се превръща в една от най-влиятелните млади личности в Америка. След като се появи на сцената на Националния конгрес на републиканците миналата година, Кай бързо спечели вниманието на медиите и милиони последователи в TikTok, YouTube и Instagram.

Освен че е популярна инфлуенсърка, Кай е и успешен голф играч. Наскоро пусна своя модна линия с надпис “Kai Trump”, като суитшъртите ѝ струват по 130 долара и се продават на официалния ѝ уебсайт. Тя дори се появи на голф турнира „Купа Райдър“ в Ню Йорк, носейки едно от собствените си творения – перфектен ход за реклама.

Експерти смятат, че популярността ѝ се дължи на автентичността ѝ. „Кай е смела, уверена и не се страхува да бъде открито консервативна – нещо рядко сред младите хора днес“, казва Ванеса Сантос, пиар специалист в САЩ.

Докато леля ѝ Иванка се е отдръпнала от политическата сцена, Кай влиза в светлината на прожекторите с лекота. Тя е модерното лице на семейство Тръмп – влиятелна, естествена и близка до младите хора.

В YouTube каналите си Кай показва ежедневието си – училище, тренировки, срещи с приятели, концерти и пътувания. Феновете я харесват, защото е „нормална“ въпреки фамилията си.

„Да видиш внучката на президента да си купува раница от Walmart е нещо невероятно“, пише един от последователите ѝ. Друг добавя: „Тя е мила, земна и уважителна – нещо рядко за човек с такова богатство и привилегии.“

Изглежда Кай Тръмп вече е намерила формулата на успеха – комбинация от семейно влияние, автентичност и близост до поколението Z.


Последвайте ни

ТОП 24

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен
2
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става...
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
3
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
4
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички...
Екипи от Национална електрическа компания проверяват реката и инфраструктурата в Елените
5
Екипи от Национална електрическа компания проверяват реката и...
БЧК започва раздаването на пакети с храни и хигиенни продукти
6
БЧК започва раздаването на пакети с храни и хигиенни продукти

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
3
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
5
Кога ще пуснат парното в София?
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
6
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...

Още от: Деца

Христо Грозев – Европейски журналист на годината
Христо Грозев – Европейски журналист на годината
България и Турция в битка под прожекторите на стадион „Васил Левски“ България и Турция в битка под прожекторите на стадион „Васил Левски“
Чете се за: 02:07 мин.
AI откри тайни лунни пещери, които може да помогнат на хората да оцелеят на Луната AI откри тайни лунни пещери, които може да помогнат на хората да оцелеят на Луната
Чете се за: 01:27 мин.
Софийският маратон събира рекорден брой участници от 66 държави Софийският маратон събира рекорден брой участници от 66 държави
Чете се за: 00:47 мин.
Себастиан Льокорню отново премиер на Франция – има само уикенда, за да подготви бюджета Себастиан Льокорню отново премиер на Франция – има само уикенда, за да подготви бюджета
Чете се за: 00:47 мин.
Времето за събота, 11 октомври: Дъжд сутрин, слънце следобед Времето за събота, 11 октомври: Дъжд сутрин, слънце следобед
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да позволим убиецът ѝ да излезе на свобода
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Протест пред Съдебната палата в София срещу насилието над деца Протест пред Съдебната палата в София срещу насилието над деца
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Бедственото положение в русенското село Николово остава в сила Бедственото положение в русенското село Николово остава в сила
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Борислав Гуцанов: 2026-а да е годината на младите семейства и да...
Чете се за: 02:37 мин.
Политика
Планът за мир: Хиляди палестинци се завръщат в Газа
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Тръмп заплаши Китай с допълнителни мита
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Софийският маратон променя движението в центъра днес и утре
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ