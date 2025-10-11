Внучката на Доналд Тръмп – новата звезда на поколението Z

Тя е едва на 18, но вече покорява интернет. Кай Тръмп, внучката на бившия и настоящ президент на САЩ Доналд Тръмп, се превръща в една от най-влиятелните млади личности в Америка. След като се появи на сцената на Националния конгрес на републиканците миналата година, Кай бързо спечели вниманието на медиите и милиони последователи в TikTok, YouTube и Instagram.

Освен че е популярна инфлуенсърка, Кай е и успешен голф играч. Наскоро пусна своя модна линия с надпис “Kai Trump”, като суитшъртите ѝ струват по 130 долара и се продават на официалния ѝ уебсайт. Тя дори се появи на голф турнира „Купа Райдър“ в Ню Йорк, носейки едно от собствените си творения – перфектен ход за реклама.

Експерти смятат, че популярността ѝ се дължи на автентичността ѝ. „Кай е смела, уверена и не се страхува да бъде открито консервативна – нещо рядко сред младите хора днес“, казва Ванеса Сантос, пиар специалист в САЩ.

Докато леля ѝ Иванка се е отдръпнала от политическата сцена, Кай влиза в светлината на прожекторите с лекота. Тя е модерното лице на семейство Тръмп – влиятелна, естествена и близка до младите хора.

В YouTube каналите си Кай показва ежедневието си – училище, тренировки, срещи с приятели, концерти и пътувания. Феновете я харесват, защото е „нормална“ въпреки фамилията си.

„Да видиш внучката на президента да си купува раница от Walmart е нещо невероятно“, пише един от последователите ѝ. Друг добавя: „Тя е мила, земна и уважителна – нещо рядко за човек с такова богатство и привилегии.“

Изглежда Кай Тръмп вече е намерила формулата на успеха – комбинация от семейно влияние, автентичност и близост до поколението Z.