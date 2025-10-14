БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Първи случай на грип у нас
Чете се за: 00:30 мин.
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако...
Чете се за: 03:47 мин.
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.

Водачката в схемата Денислава Глушкова с убедителен старт в Ираклион

Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Надпреварата е с награден фонд 25 хиляди долара.

Денислава Глушкова
Снимка: БФ Тенис
Българската тенисистка Денислава Глушкова се класира за втория кръг на единично на турнира на червени кортове в Ираклион (Гърция). Надпреварата е с награден фонд 25 хиляди долара.

Поставената под номер 1 Глушкова надделя над полякинята Марцелина Подлинска с категоричното 6:2, 6:1 след 102 минути игра.

21-годишната софиянка поведе с 5:1 по пътя си към успеха в първия сет, а в втората част набързо дръпна с 4:0 и до края нямаше проблеми.

В основната схема на надпреварата поединично участват още три българки, които преминаха през квалификациите. Те ще излязат на корта утре.

Виктория Велева ще играе срещу представителката на домакините Елена Корокозиди, Юлия Стаматова ще има за съперничка Франциска Шедат (Германия), а Беартис Спасова ще се изправи срещу Хиба Шейх (САЩ).

Спасова и Стаматова ще си партнират на двойки, като в първия кръг ще срещнат германките Фабиене Мас и Лизане Мас.

