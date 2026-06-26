БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели
Чете се за: 04:30 мин.
Иван Демерджиев за „Баба Алино“: 25 са...
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Волейболните национали на България под 22 г. записаха нов успех над Португалия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Запази

Селекцията на Даниел Пеев не загуби гейм.

Български национален отбор по волейбол за мъже под 20 години
Снимка: Българската федерация по волейбол/startphoto.bg
Слушай новината

Мъжкият национален волейболен отбор на България за мъже под 22 години спечели втора победа над Португалия. Приятелският мач е част от подготовката за европейското първенство, което започва на 29 юни в иберийската страна.

Българите победиха с 4:0 (29:27, 25:17, 25:23, 25:18) гейма. Четвъртият гейм отново беше по договорка между щабовете на противниците. Най-много точки направи Виктор Жеков – 16. След него е Николай Иванов с 12, а трети най-добър реализатор стана Константин Манолев с 11.

Вчера България победи Португалия и в първата проверка с 3:0.

Довечера отборът, воден от Даниел Пеев, ще изиграе последна контрола срещу Португалия.

#Български национален отбор по волейбол за мъже до 22 години

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
1
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек автомобил край Мездра
2
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек...
Шофьорът от катастрофата на АМ "Тракия": Направих всичко възможно да удържа камиона
3
Шофьорът от катастрофата на АМ "Тракия": Направих всичко...
По-малко от 52 евро глоба след смъртта на 6-годишния Ангел в зъболекарски кабинет
4
По-малко от 52 евро глоба след смъртта на 6-годишния Ангел в...
Две деца загинаха край Мездра, след като млад шофьор изгуби контрол над автомобила си
5
Две деца загинаха край Мездра, след като млад шофьор изгуби контрол...
Полиция и ГДБОП влязоха в район "Приморски" във Варна, седем души са задържани
6
Полиция и ГДБОП влязоха в район "Приморски" във Варна,...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
2
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
3
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
4
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
5
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
6
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите

Още от: Волейбол

България се разходи по ръба на бръснача и претърпя разочарование
България се разходи по ръба на бръснача и претърпя разочарование
България стартира с убедителен успех на Балканското първенство по волейбол до 18 години България стартира с убедителен успех на Балканското първенство по волейбол до 18 години
Чете се за: 01:07 мин.
Националният ни отбор по волейбол за мъже под 22 г. победи Португалия в първата си контрола преди европейското, ясен е съставът Националният ни отбор по волейбол за мъже под 22 г. победи Португалия в първата си контрола преди европейското, ясен е съставът
Чете се за: 01:22 мин.
Дунав (Русе) започва селекцията за третия си пореден сезон във волейболния елит при мъжете Дунав (Русе) започва селекцията за третия си пореден сезон във волейболния елит при мъжете
Чете се за: 02:27 мин.
Националният ни отбор по волейбол за мъже под 18 г. стартира участието си на Балканиадата срещу Молдова Националният ни отбор по волейбол за мъже под 18 г. стартира участието си на Балканиадата срещу Молдова
Чете се за: 00:57 мин.
Христо Стоичков ще бъде специален гост в бенефиса на Теодор Салпаров Христо Стоичков ще бъде специален гост в бенефиса на Теодор Салпаров
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели
Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
След тежките катастрофи: Демерджиев разпореди проверки на ремонтите и строителството на пътища в страната След тежките катастрофи: Демерджиев разпореди проверки на ремонтите и строителството на пътища в страната
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Кресненското дефиле е затворено за движение след инцидента с валяка Кресненското дефиле е затворено за движение след инцидента с валяка
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
В колата на шофьора, причинил катастрофата край Мездра, пътували още двама души В колата на шофьора, причинил катастрофата край Мездра, пътували още двама души
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Патриарх Даниил: Санкциите срещу руския патриарх Кирил не постигат...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
ВСС с нов състав до 17 октомври след окончателни промени в Закона
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Заради ниските изкупни цени фермери унищожават реколтата си
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Задържаните служители на район „Приморски“ знаели, че...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ