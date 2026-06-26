Волейболните национали на България под 22 г. записаха нов успех над Португалия

Мъжкият национален волейболен отбор на България за мъже под 22 години спечели втора победа над Португалия. Приятелският мач е част от подготовката за европейското първенство, което започва на 29 юни в иберийската страна.

Българите победиха с 4:0 (29:27, 25:17, 25:23, 25:18) гейма. Четвъртият гейм отново беше по договорка между щабовете на противниците. Най-много точки направи Виктор Жеков – 16. След него е Николай Иванов с 12, а трети най-добър реализатор стана Константин Манолев с 11.

Вчера България победи Португалия и в първата проверка с 3:0.

Довечера отборът, воден от Даниел Пеев, ще изиграе последна контрола срещу Португалия.