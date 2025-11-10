БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Волфсбург се разделя със старши треньора Пол Симонис след слабия старт на сезона

от БНТ
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Даниел Бауер, треньорът на състава до 19 години, ще поеме първият тим отново "до второ нареждане".

Волфсбург се разделя със старши треньора Пол Симонис след слабия старт на сезона
Снимка: БТА
Волфсбург уволни старши треньора Пол Симонис след слабия старт на сезона на отбора.

"Вълците" отстъпиха с 1:2 от Вердер Бремен в Бундеслигата в петък, което беше трето поредно поражение, включително отпадането от втородивизионния Холщайн Кил за Купата на Германия.

Волфсбург загуби седем от последните си осем мача, докато отборът е спечелил само два от 10 двубоя от първенството този сезон, съобщава ДПА.

В изявление клубът заяви, че помощник-треньорите Петер ван дер Веен, Тристан Бергхюс и Мартин Дарневил също напускат заедно с 40-годишния Симонис, който беше назначен през юни, след като изведе Го Ахед Ийгълс до изненадваща победа за Купата на Нидерландия през април.

"Тази стъпка ме наранява лично. Все пак трябва да признаем, че във футбола резултатите и точките в крайна сметка са от значение, а събитията от последните няколко седмици не се развиха така, както всички се надявахме. След интензивни дискусии с Надзорния съвет стигнахме до заключението, че е необходима промяна, за да се донесе стабилност и успех на терена. Всички ние носим отговорност за настоящата ситуация - спортното ръководство, треньорският щаб, играчите и целият клуб", каза спортният директор на Волфсбург Петер Кристиансен.

Даниел Бауер, треньорът на състава до 19 години, ще поеме първият тим отново "до второ нареждане". Той беше начело за последните два кръга миналия сезон, след като Ралф Хазенхютъл беше уволнен след серия от осем мача без победа.

Следващата среща на Волфсбург е срещу Байер Леверкузен у дома на 22 ноември след паузата за националните отбори.

#Пол Симонис #ФК Волфсбург

