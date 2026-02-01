Вратарят Майк Менян остава в Милан до 2031 година

Майк Менян подписа нов договор с Милан до 2031 година, съобщиха от италианския тим.

Вратарят се присъедини към Милан от Лил през 2021-а, заменяйки Джанлуиджи Донарума, който премина в Пари Сен Жермен.

Френският национал помогна на тима да спечели Серия А още в първия си сезон и беше обявен за вратар номер 1 на кампанията.

„Той бързо се утвърди като една от ключовите фигури в отбора, откроявайки се със своите лидерски качества, надеждност и безкористно отношение. Постоянното му развитие го превърна в капитан на клуба и централно присъствие в състава, както и в опора на френския национален отбор“, се казва в изявление на Милан.

30-годишният Менян има 188 двубоя в кариерата си за тима.