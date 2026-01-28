Всичко се решава тази вечер в Шампионската лига

Тази вечер се играят последните мачове от основната фаза на Шампионска лига. За разочарование на феновете в цяла Европа, всички двубои започват по едно и също време – 22:00 часа българско време.

На този етап само два отбора могат да са напълно спокойни – Арсенал и Байерн Мюнхен. Те вече са си осигурили място в топ 8, което означава, че няма да играят допълнителни елиминации. Отборите между 9-о и 24-о мястообаче ще трябва да минат през още мачове.

С участието си в турнира вече се сбогуваха тимовете от дъното на класирането – Кайрат, Виляреал Славия Прага и Айнтрахт Франкфурт.

Най-напрегната е ситуацията за шампиона на Италия Наполи, който приема Челси. Ако Наполи не спечели, тимът ще отпадне още в основната фаза. Отборът на Антонио Конте има 8 точки, докато Челси е с 13 и се бори за място в топ 8.

С по 13 точки са още Барселона, Спортинг, Манчестър Сити, Атлетико Мадрид и Аталанта – всички те са в зоната на елиминациите, където всяка грешка може да струва скъпо.