Втори нов чужденец в баскетболния Черно море

В баскетболния Черно море Тича не спират с новините от началото на седмицата. „Моряците“ привлякоха второ чуждестранно и общо трето лятно попълнение. С екипа на тима от Варна ще се изявява Ламонт Уест, обявиха днес официално от клуба. Американецът ще показва своите възможности за Черно море през сезона, който предстои.

Крилото прекарва 2024/2025 в Артланд Драгонс, като оставя добри впечатления за германците. Уест приключва със средно по 10.5 точки и 2.9 борби за 31 мача Про А, което се явява втора дивизия на германския баскетбол.

Досега 28-годишният играч е трупал опит още в босненския Спарс Сараево, сръбския Раднички Крагуевац и словенския Хелиос Домжале. 203-сантиметровият баскетболист има периоди в Уест Вирджиния Юнивърсити в Моргантаун и Мисури Стейт.