Вторият отбор на България по волейбол за жени ще участва на турнир в Шанхай

Вторият тим на България за жени заминава за Шанхай, където ще участва в турнира на бъдещите звезди. В него ще стартират още Китай, Франция, Нидерландия, Турция, Южна Корея, домакините от Шанхай и тим на университета Беркели в Калифорния. Турнирът е за млади състезателки.

Треньор на нашия отбор е Драган Нешич. Българките започват турнира с мач срещу Шанхай на 22 юни от 14:00 часа. На 23 и 24 юни ще играем с университетския тим от Калифорния с Турция.

Капитан на българките е разпределителят Димана Иванова, която беше избрана за най-добър състезател при златните медали на европейското и световното първенство за жени под 18 и 19 години.

Състав на България:

Разпределители:

Димана Иванова – Левски София (капитан)

Стефани Дянкова – ЦПВК

Централни блокировачи:

Елена Коларова – Левски София

Деница Ангелова – ЦПВК

Боряна Ангелова – Марица

Крайни нападатели:

Елисавета Сариева – Марица

Александра Китипова – Марица

Габриела Жекова – Левски София

Вяра Парапунова – Левски София

Мария Златанова – Левски София

Никол Окоро – ЦСКА

Либеро:

Мария-Магдалена Недялкова – Марица