Вторият отбор на България по волейбол за жени ще участва на турнир в Шанхай

Българките са водени от Драган Нешич, а турнирът стартира на 22 юни
Вторият тим на България за жени заминава за Шанхай, където ще участва в турнира на бъдещите звезди. В него ще стартират още Китай, Франция, Нидерландия, Турция, Южна Корея, домакините от Шанхай и тим на университета Беркели в Калифорния. Турнирът е за млади състезателки.
Треньор на нашия отбор е Драган Нешич. Българките започват турнира с мач срещу Шанхай на 22 юни от 14:00 часа. На 23 и 24 юни ще играем с университетския тим от Калифорния с Турция.
Капитан на българките е разпределителят Димана Иванова, която беше избрана за най-добър състезател при златните медали на европейското и световното първенство за жени под 18 и 19 години.
Състав на България:
Разпределители:
Димана Иванова – Левски София (капитан)
Стефани Дянкова – ЦПВК
Централни блокировачи:
Елена Коларова – Левски София
Деница Ангелова – ЦПВК
Боряна Ангелова – Марица
Крайни нападатели:
Елисавета Сариева – Марица
Александра Китипова – Марица
Габриела Жекова – Левски София
Вяра Парапунова – Левски София
Мария Златанова – Левски София
Никол Окоро – ЦСКА
Либеро:
Мария-Магдалена Недялкова – Марица