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Вулканът Етна на остров Сицилия отново изригва

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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вулканът етна остров сицилия отново изригва
Снимка: илюстративна
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На около 3000 метра над морското равнище, в района между Вале дел Леоне и горната част на Вале дел Бове, вулканът Етна на италианския остров Сицилия започна отново да изригва, след като от Националния институт по геофизика и вулканология регистрираха постоянен ръст на вулканичния трус в продължение на дни.

Това означава непрекъсната вибрация на земята, причинена от магма, която се стреми да се издигне. Ситуацията може бързо да се развие към още по-енергични и експлозивни явления. Гражданска защита повиши нивото на тревога от зелен на жълт код.

Вулканологът Борис Бенке определи ситуацията като малко изригване от 6 месеца насам, от което лавата отново тече в района на върха – бавен, плах, красив поток, но нещо, което вече е видяно много пъти в последно време. За щастие – на далечно място и затова без възможност да се създадат проблеми за населените райони, но ясно видим от цялата източна страна, което е чудесна туристическа атракция.

За Гражданска защита абсолютният приоритет в момента е да се осигури безопасността на туристическите дейности на голяма надморска височина и да се координират общините в района на Етна.

#вулканични изригвания #вулкана Етна #вулканична активност #стров сицилия # Сицилия

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