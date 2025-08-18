БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Взимат проби от почвата в района на дерейлиралите вагони край Пясъчево

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Запази

Ще се извърши анализ за нефтопродукти, съобщиха от Регионалната екоинспекция в Хасково

започна възстановяването железопътната инфраструктура дерайлиралите вагони пясъчево
Снимка: БТА
Слушай новината

Проби от почвата ще бъдат взети днес от мястото на дерайлиралата влакова композиция, натоварена с дизел край симеоновградското село Пясъчево.

Ще се извърши анализ за нефтопродукти, съобщиха от Регионалната екоинспекция в Хасково. Около 48 000 тона дизел се изля в почвата, след като 13 от 34 цистерни излязоха от релсите, а 8 от тях се разхерметизираха. Междувременно продължава работата по възстановяването на жп трасето в района.

#проби почва #Пясъчево #дерайлирали цистерни

Последвайте ни

ТОП 24

Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
1
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Жертви и палачи: Kакво разказват близките на 21-годишния шофьор-убиец?
2
Жертви и палачи: Kакво разказват близките на 21-годишния шофьор-убиец?
Илиана Раева: Ансамбълът преживя някои драми тази година
3
Илиана Раева: Ансамбълът преживя някои драми тази година
18 постройки изгоряха при голям пожар край Стара Загора
4
18 постройки изгоряха при голям пожар край Стара Загора
Учебен хотел в Сандански - подслон за пожарникарите, борещи се със стихията в Пирин
5
Учебен хотел в Сандански - подслон за пожарникарите, борещи се със...
"Желая помилване": Постоянен арест за Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек
6
"Желая помилване": Постоянен арест за Виктор Илиев, който...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
3
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
5
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Регионални

След огнения ад в Българово: Започва описване на щетите
След огнения ад в Българово: Започва описване на щетите
На сянка и със сладолед - така снежните леопарди в Столичния зоопарк се справят с летните дни На сянка и със сладолед - така снежните леопарди в Столичния зоопарк се справят с летните дни
Чете се за: 02:45 мин.
И в левове, и в евро - какво се случва на плажа и в заведенията по морето? И в левове, и в евро - какво се случва на плажа и в заведенията по морето?
Чете се за: 02:37 мин.
Кои огнища на пожари остават активни в страната (ОБЗОР) Кои огнища на пожари остават активни в страната (ОБЗОР)
Чете се за: 01:17 мин.
Превърна ли се Кресненското дефиле от отсечка на смъртта в безопасен път? Превърна ли се Кресненското дефиле от отсечка на смъртта в безопасен път?
Чете се за: 03:07 мин.
Цени - достъпни, храна и обслужване - отлични: Хотелите по Северното Черноморие пълни до края на август Цени - достъпни, храна и обслужване - отлични: Хотелите по Северното Черноморие пълни до края на август
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Кои огнища на пожари остават активни в страната (ОБЗОР) Кои огнища на пожари остават активни в страната (ОБЗОР)
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
"Желая помилване": Постоянен арест за Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек "Желая помилване": Постоянен арест за Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Жертви и палачи: Kакво разказват близките на 21-годишния шофьор-убиец? Жертви и палачи: Kакво разказват близките на 21-годишния шофьор-убиец?
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Преди срещата Тръмп-Зеленски - САЩ готови на гаранции, подобни на...
Чете се за: 06:20 мин.
По света
Гняв, насилие и шокови гранати в Сърбия: Вучич обеща "силна...
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Вино на 7000 години в "Града на птиците"
Чете се за: 11:47 мин.
Избрано
18 постройки изгоряха при голям пожар край Стара Загора
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ