Якопо Вазами стартира с победа в групата на Александър Василев на турнира в Чънду

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:42 мин.
Спорт
Италианецът се справи с финландец на финалите в китайския град.

якопо вазами стартира победа групата александър василев турнира чънду
Якопо Вазами стартира с победа финалите от Световния тур за юноши до 18-годишна възраст в Чънду. В китайския град италианецът се справи с Оскари Палданиус с 6:3, 7:6(4) в мач от група А, където се намира и Александър Василев, който вече стартира своето участие, а мачът му срещу румънеца Яник Александреску е в ефира на БНТ 3.

Италианецът взе първия сет лесно след 6:3. Във втората част финландецът даде доста повече отпор, но развръзката бе определена в тайбрек, където Вазами наложи волята си и спечели.

#Якопо Вазами #Александър Василев

