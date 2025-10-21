Гергана Топалова с победа за по-малко от час в Колумбия

Българската тенисистка Гергана Топалова се класира за втория кръг на единично на турнира на червени кортове в Ибаге (Колумбия) с награден фонд 40 хиляди долара.

Третата поставена българка се наложи на старта над представителката на домакините Мариана Андреа Пинзон Сампедро с 6:1, 6:0 само за 47 минути игра.

Пинзон Сампедро спечели първия гейм в мача, но последва категорична серия от 6:0 за Топалова, която взе първия сет с 6:1.

Във втората част Гергана Топалова беше още по-убедителна и ликува след 6:0 в своя полза.