Якуб Меншик стана първият тенисист, класирал се за Next Gen ATP Finals

Чехът Якуб Меншик официално си гарантира място на Next Gen ATP Finals 2025, превръщайки се в първия сигурен участник в надпреварата за младите таланти, организирана от ATP. За 20-годишния тенисист това ще бъде второ поредно участие.

„Изключително щастлив и развълнуван съм. След страхотния сезон, в който спечелих първата си титла от сериите Мастърс 1000 в Маями, е невероятно да завърша годината като играч от Топ 20. Очаквам с нетърпение срещите в Джеда през декември“, каза Меншик.

Меншик направи сензационен пробив през сезона, като през март шокира Новак Джокович във финала на Маями и така стана вторият най-млад шампион в историята на турнира след Карлос Алкарас. Тогава, едва 19-годишен, той стана петият тийнейджър, успявал да победи Джокович на ниво ATP.

Годината му продължи в същия дух – чехът достигна до рекордното за него №16 в световната ранглиста, постигна четири победи над играчи от Топ 10, включително над Джак Дрейпър, Тейлър Фриц и Джокович в Маями, както и Каспър Рууд на Australian Open. Меншик записа още четвъртфинал в Мадрид, осминафинал в Рим, четвъртфинали в Бризбейн, Оукланд, Ийстборн и Пекин.

Победителят от миналогодишното издание Жоао Фонсека няма да защитава титлата си. Бразилецът продължава възстановяването си от контузия, получена в края на сезона, и по тази причина официално се оттегля от турнира.

Next Gen ATP Finals 2025 ще се проведе от 17 до 21 декември в Джеда, Саудитска Арабия. Сред предишните шампиони на престижното състезание са Яник Синер и Карлос Алкарас.