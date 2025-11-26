БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Якуб Меншик стана първият тенисист, класирал се за Next Gen ATP Finals

Станко Димов от Станко Димов
Спорт
Чехът Якуб Меншик официално си гарантира място на Next Gen ATP Finals 2025, превръщайки се в първия сигурен участник в надпреварата за младите таланти, организирана от ATP. За 20-годишния тенисист това ще бъде второ поредно участие.

„Изключително щастлив и развълнуван съм. След страхотния сезон, в който спечелих първата си титла от сериите Мастърс 1000 в Маями, е невероятно да завърша годината като играч от Топ 20. Очаквам с нетърпение срещите в Джеда през декември“, каза Меншик.

Меншик направи сензационен пробив през сезона, като през март шокира Новак Джокович във финала на Маями и така стана вторият най-млад шампион в историята на турнира след Карлос Алкарас. Тогава, едва 19-годишен, той стана петият тийнейджър, успявал да победи Джокович на ниво ATP.

Годината му продължи в същия дух – чехът достигна до рекордното за него №16 в световната ранглиста, постигна четири победи над играчи от Топ 10, включително над Джак Дрейпър, Тейлър Фриц и Джокович в Маями, както и Каспър Рууд на Australian Open. Меншик записа още четвъртфинал в Мадрид, осминафинал в Рим, четвъртфинали в Бризбейн, Оукланд, Ийстборн и Пекин.

Победителят от миналогодишното издание Жоао Фонсека няма да защитава титлата си. Бразилецът продължава възстановяването си от контузия, получена в края на сезона, и по тази причина официално се оттегля от турнира.

Next Gen ATP Finals 2025 ще се проведе от 17 до 21 декември в Джеда, Саудитска Арабия. Сред предишните шампиони на престижното състезание са Яник Синер и Карлос Алкарас.

