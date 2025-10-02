Янаки Милев намери място във финалното каре на двойки на турнир в Сарагоса

Националът на България за Купа Дейвис Янаки Милев се класира за полуфиналите на двойки на турнира на клей в Сарагоса (Испания) с награден фонд 25 хиляди долара.

Българинът и представителят на домакините Алваро Буено победиха на четвъртфиналите със 7:6(4), 6:4 друг роден представител - Леонид Шейнгезихт, в тандем с Кузей Чекирге (Турция). Срещата продължи 88 минути.

Поставеният под №1 тандем навакса на два пъти пробив пасив във първия сет, а в тайбрека изостана с 1-3 точки, но спечели шест от следващите седем разигравания. Във втората част Милев и Буено изоставаха с 2:4, но спечелиха следващите четири гейма за крайното 6:4.

По-рано днес Леонид Шейнгезихт отстъпи във втория кръг на сингъл с 4:6, 4:6 от Райън Найбур (Нидерландия) за час и 53 минути игра.