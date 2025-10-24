БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Яник Синер и Лоренцо Музети затвориха четвъртфиналите във Виена

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Запази
Яник Синер и Лоренцо Музети затвориха четвъртфиналите във Виена
Снимка: БТА
Слушай новината

Яник Синер и Лоренцо Музети са последните двама четвъртфиналисти на тенис турнира от сериите ATP 500 във Виена.

Шампионът от 2023 година Синер победи с 6:2, 7:6(4) своя сънародник Флавио Коболи.

Синер нямаше проблеми в първия сет, в който спечели пет поредни гейма, но във втория сет бе тестван сериозно от намиращия се на 22-ро място в световна ранглиста Коболи. Все пак водачът в схемата взе тайбрека със 7:4 точки и за място на полуфиналите ще играе с Александър Бублик от Казахстан - един от едва двамата тенисисти, от които е губил през този сезон в мач, в който е успял да го завърши.

Четвъртият в схемата Музети се наложи над аржентинеца Томас Мартин Ечевери с 6:3, 6:4.

На четвъртфиналите Музети ще играе с французина Корентен Муте.

#тенис турнир във Виена 2025 #Лоренцо Музети #Яник Синер

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река: Обвиненията са безпочвени
1
Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река:...
Опасно ветровито време през нощта и утре
2
Опасно ветровито време през нощта и утре
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
3
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва, приравнил се е с "лудата Европа"
4
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва,...
Инцидент в бургаско училище: Момиче напръска с лютив спрей своя съученичка
5
Инцидент в бургаско училище: Момиче напръска с лютив спрей своя...
Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и Вакарел - кога магистралата ще има здрав алтернативен път
6
Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: ATP

Безупречен Юго Умбер отстрани водача Тейлър Фриц за място на четвъртфиналите в Базел
Безупречен Юго Умбер отстрани водача Тейлър Фриц за място на четвъртфиналите в Базел
Александър Зверев се класира за четвъртфиналите във Виена, Даниил Медведев отпадна Александър Зверев се класира за четвъртфиналите във Виена, Даниил Медведев отпадна
Чете се за: 02:00 мин.
Саудитска Арабия ще бъде домакин на турнир от сериите "Мастърс" при мъжете Саудитска Арабия ще бъде домакин на турнир от сериите "Мастърс" при мъжете
Чете се за: 01:10 мин.
Тейлър Фриц е осминафиналист на турнира в Базел, след успех над шампиона от Мастърса в Шанхай Валентен Вашeро Тейлър Фриц е осминафиналист на турнира в Базел, след успех над шампиона от Мастърса в Шанхай Валентен Вашeро
Чете се за: 01:17 мин.
Синер е във втория кръг във Виена след по-малко от час игра Синер е във втория кръг във Виена след по-малко от час игра
Чете се за: 01:35 мин.
Рууд и Оже-Алиасим потеглиха с успех в Базел Рууд и Оже-Алиасим потеглиха с успех в Базел
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Премиерът свиква работно съвещание след наложените санкции на САЩ срещу "Роснефт" и "Лукойл"
Премиерът свиква работно съвещание след наложените санкции на САЩ...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
МС предлага коли на НСО да бъдат прехвърлени към администрацията на президента МС предлага коли на НСО да бъдат прехвърлени към администрацията на президента
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Тежка катастрофа между лека кола и камион затруднява движението край Пловдив (СНИМКИ) Тежка катастрофа между лека кола и камион затруднява движението край Пловдив (СНИМКИ)
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Тръмп обяви, че незабавно прекратява всички търговски преговори с Канада Тръмп обяви, че незабавно прекратява всички търговски преговори с Канада
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Среща на "Коалицията на желаещите" за Украйна започва в...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
След инцидента с лютив спрей в бургаско училище: Обсъждат...
Чете се за: 03:52 мин.
Регионални
Тенисистката Серена Уилямс спечели престижната награда...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Галъп: Българите не са единодушни трябва ли или не страната ни да...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ