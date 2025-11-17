БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Яник Синер: Няма по-добър край на сезона

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Невероятно е да спечеля отново тук, заяви италианецът, който защити титлата си от заключителния турнир в Торино.

Яник Синер: Няма по-добър край на сезона
Снимка: БТА
Слушай новината

Яник Синер не скри своето вълнение след спечелването на титлата от Финалите на ATP в Торино. Италианецът стъпи на върха за втора поредна година, а на финала спечели дуела с Карлос Алкарас. Най-добрият италиански тенисист остана доволен от начина, по който е играл срещу испанеца, който е и лидер в световната ранглиста.

"Празнувайки този трофей в края на годината след толкова интензивни последни няколко месеца, няма по-добър край на сезона за мен. Беше много, много труден и оспорван мач. Отразих сетбол в първата част и съм изключително доволен от това как се справих със ситуацията. Това означава много за мен. Беше трудно. Играейки срещу Карлос, трябва да се представиш по най-добрия начин. Сервирах много добре на моменти, но той прави изключителни ретури, но съм много, много щастлив. Невероятно е да спечеля отново тук", заяви Синер, който записа шести успех в 16 мача срещу Алкарас.

Свързани статии:

Синер сложи перфектен край на 2025 г. с победа над Алкарас и втора поредна титла на Финалите на ATP
Синер сложи перфектен край на 2025 г. с победа над Алкарас и втора поредна титла на Финалите на ATP
Испанецът ще запази първото място в световната ранглиста, но...
Чете се за: 03:37 мин.
#Финали на АТР в Торино 2025 #Карлос Алкарас #Яник Синер

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Започва строежът на обходния път край Кресна, част от магистрала "Струма"
1
Започва строежът на обходния път край Кресна, част от магистрала...
Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона
2
Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон в Световната купа
3
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон...
В навечерието на Деня на християнското семейство: 113 семейства подновиха брачните си обети в Разлог
4
В навечерието на Деня на християнското семейство: 113 семейства...
Километрично задръстване на входа на Пловдив от Асеновград, заради катастрофа с моторист
5
Километрично задръстване на входа на Пловдив от Асеновград, заради...
Васил Терзиев: Цените, предложени за паркиране в синя и зелена зона в София, са оправдани
6
Васил Терзиев: Цените, предложени за паркиране в синя и зелена зона...

Най-четени

Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
1
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
2
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
6
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче

Още от: Тенис

Синер сложи перфектен край на 2025 г. с победа над Алкарас и втора поредна титла на Финалите на ATP
Синер сложи перфектен край на 2025 г. с победа над Алкарас и втора поредна титла на Финалите на ATP
Карлос Алкарас преди сблъсъка със Синер за титлата в Торино: Очаквам много труден мач, но и много вълнуващ Карлос Алкарас преди сблъсъка със Синер за титлата в Торино: Очаквам много труден мач, но и много вълнуващ
Чете се за: 02:57 мин.
Виктор Марков претърпя загуба във финала на двойки на тенис турнира в Мансанийо Виктор Марков претърпя загуба във финала на двойки на тенис турнира в Мансанийо
Чете се за: 00:52 мин.
Карлос Алкарас и Яник Синер ще спорят за титлата на Финалния турнир на АТР в Торино Карлос Алкарас и Яник Синер ще спорят за титлата на Финалния турнир на АТР в Торино
Чете се за: 01:00 мин.
Яник Синер е първият финалист на турнира в Торино Яник Синер е първият финалист на турнира в Торино
Чете се за: 01:15 мин.
Титла в Австралия е приоритет №1 за Карлос Алкарас Титла в Австралия е приоритет №1 за Карлос Алкарас
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Бюджет 2026 г. влиза за обсъждане в НС тази седмица
Бюджет 2026 г. влиза за обсъждане в НС тази седмица
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
До 21° днес: В Дунавската равнина ще остане мъгливо почти през целия ден До 21° днес: В Дунавската равнина ще остане мъгливо почти през целия ден
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
ЕС обсъжда върховенството на закона у нас ЕС обсъжда върховенството на закона у нас
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Дъщерята на Иван Гарелов дари на Пловдив ценни картини от личната колекция на баща си Дъщерята на Иван Гарелов дари на Пловдив ценни картини от личната колекция на баща си
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Ново заседание по делото "Дебора"
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Зеленски пристига в Париж: На фокус са енергетиката и отбраната
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Променя се организацията на движение на АМ "Хемус" в...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
"Ще се бием, няма къде да спра": Жители на варненския...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ