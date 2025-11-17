Яник Синер: Няма по-добър край на сезона

Яник Синер не скри своето вълнение след спечелването на титлата от Финалите на ATP в Торино. Италианецът стъпи на върха за втора поредна година, а на финала спечели дуела с Карлос Алкарас. Най-добрият италиански тенисист остана доволен от начина, по който е играл срещу испанеца, който е и лидер в световната ранглиста.

"Празнувайки този трофей в края на годината след толкова интензивни последни няколко месеца, няма по-добър край на сезона за мен. Беше много, много труден и оспорван мач. Отразих сетбол в първата част и съм изключително доволен от това как се справих със ситуацията. Това означава много за мен. Беше трудно. Играейки срещу Карлос, трябва да се представиш по най-добрия начин. Сервирах много добре на моменти, но той прави изключителни ретури, но съм много, много щастлив. Невероятно е да спечеля отново тук", заяви Синер, който записа шести успех в 16 мача срещу Алкарас.