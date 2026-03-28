С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Яник Синер отстрани Александър Зверев и е на финал на Мастърса в Маями

Италианецът ще играе срещу Иржи Лехечка в спор за трофея.

Снимка: БТА
Яник Синер ще играе на финала на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Маями (САЩ) с награден фонд 9,5 милиона долара.

Вторият поставен Синер се наложи във втория полуфинал над третия в схемата германец Александър Зверев 6:3, 7:6(4) за час и 54 минути игра. Един пробив в четвъртия гейм му бе достатъчен за успех в първия сет срещу Зверев с 6:3. Последва равностойна втора част, в която Яник Синер надделя след тайбрек.

Италианецът ще се изправи като фаворит във финала срещу чеха Иржи Лехечка.

„Беше невероятно“, заяви четирикратният шампион от Големия шлем Яник Синер, който постигна 16-ата си поредна победа в сериите Мастърс.

„Опитвам се да играя колкото се може повече мачове и нямаше как да се справя по-добре. Двубоят със Зверев беше много труден. Той игра невероятен тенис, но аз сервирах много добре, особено в края и в решаващите моменти“, коментира още италианският тенисист, цитиран от агенция Reuters.

Синер е на една победа от това да стане първият състезател при мъжете след Роджър Федерер през 2017 година, спечелил турнирите в Индиън Уелс и Маями през един и същи сезон.

#тенис турнир в Маями 2026 #Мастърс 1000 в Маями 2026 #Яник Синер #Александър Зверев

Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
Мъж почина след побой, опитал да защити дъщеря си в дома им
Защо Техеран получи отсрочка? Тръмп определи иранците като „лоши бойци, но страхотни преговарящи“
След отмяната на стикерите за ГТП: Казус с български шофьор в Гърция
В Троян организират тържествено посрещане на Лора Христова
150 тона храни с изтекъл срок откриха в Хасково
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
Още от: ATP

Иржи Лехечка е първият финалист на турнира в Маями
Иржи Лехечка е първият финалист на турнира в Маями
Давид Гофен слага край на кариерата си в края на сезона Давид Гофен слага край на кариерата си в края на сезона
Чете се за: 01:55 мин.
За първи път от 2011 г. насам Новак Джокович няма да играе на Мастърса в Монте Карло За първи път от 2011 г. насам Новак Джокович няма да играе на Мастърса в Монте Карло
Чете се за: 01:17 мин.
Александър Зверев без проблеми се класира за полуфиналите в Маями Александър Зверев без проблеми се класира за полуфиналите в Маями
Чете се за: 00:47 мин.
Яник Синер се класира на полуфинал в Маями с експресен успех над Франсис Тиафо Яник Синер се класира на полуфинал в Маями с експресен успех над Франсис Тиафо
Чете се за: 01:30 мин.
Артюр Фис оцеля в трилър с четири спасени мачбола и влезе в историята на Маями Артюр Фис оцеля в трилър с четири спасени мачбола и влезе в историята на Маями
Чете се за: 01:50 мин.

Един месец от конфликта в Близкия изток: Иран удари база на САЩ в Саудитска Арабия
Един месец от конфликта в Близкия изток: Иран удари база на САЩ в...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Цената на нощувките: Оферти за 3330 евро в Пловдив заради музикални събития това лято Цената на нощувките: Оферти за 3330 евро в Пловдив заради музикални събития това лято
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
"Часът на Земята": За 20-ти пореден път отбелязваме световната инициатива "Часът на Земята": За 20-ти пореден път отбелязваме световната инициатива
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Откриват рафтинг сезона по река Струма в Кресненското дефиле
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Отменят старта на мотосезона за 2 май заради лошото време
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Раздадоха наградите "Икар"
Чете се за: 01:35 мин.
Общество
Дъждовно време с температури между 11° и 16° в събота
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
