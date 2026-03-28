Яник Синер отстрани Александър Зверев и е на финал на Мастърса в Маями

Яник Синер ще играе на финала на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Маями (САЩ) с награден фонд 9,5 милиона долара.

Вторият поставен Синер се наложи във втория полуфинал над третия в схемата германец Александър Зверев 6:3, 7:6(4) за час и 54 минути игра. Един пробив в четвъртия гейм му бе достатъчен за успех в първия сет срещу Зверев с 6:3. Последва равностойна втора част, в която Яник Синер надделя след тайбрек.

Италианецът ще се изправи като фаворит във финала срещу чеха Иржи Лехечка.

„Беше невероятно“, заяви четирикратният шампион от Големия шлем Яник Синер, който постигна 16-ата си поредна победа в сериите Мастърс.

„Опитвам се да играя колкото се може повече мачове и нямаше как да се справя по-добре. Двубоят със Зверев беше много труден. Той игра невероятен тенис, но аз сервирах много добре, особено в края и в решаващите моменти“, коментира още италианският тенисист, цитиран от агенция Reuters.

Синер е на една победа от това да стане първият състезател при мъжете след Роджър Федерер през 2017 година, спечелил турнирите в Индиън Уелс и Маями през един и същи сезон.