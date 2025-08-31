БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Яник Синер преодоля по шампионски и третия кръг на US Open

Чете се за: 03:45 мин.
Спорт
Световният номер 1 срещна трудности, но преодоля Денис Шаповалов за място в четвъртия кръг.

яник синер преодоля шампионски третия кръг open
Снимка: БГНЕС
Яник Синер (Италия) продължава защитата на титлата си на Откритото първенство на САЩ по тенис.

Лидерът в световната ранглиста беше подложен на сериозно изпитание от Денис Шаповалов (Канада) на стадион "Артър Аш", но след като спаси точка за пробив, за да избегне изоставане с 0:4 в третия сет, той успя да стигне до крайния успех.

Италианецът постигна победа с 5:7, 6:4, 6:3, 6:3 за 3:14 часа и се класира за четвъртия кръг на последния турнир от Големия шлем за годината.

Синер направи драстична промяна в инерцията в средата на мача, която включваше серия от девет поредни гейма, преобръщайки двубоя в комфортна победа.

Миналогодишният шампион, който не загуби повече от три гейма в един сет в първите си два мача от надпреварата, взе 12 от последните 15 гейма срещу Шаповалов, за да удължи победната си серия на турнирите от Големия шлем на твърди кортове до 24 мача.

Синер стана четвъртият най-млад, спечелил 20 мача във всичките четири турнира от Големия шлем след Рафаел Надал, Борис Бекер и Новак Джокович.

"Днес беше много, много труден мач. Познавам Денис от доста време, така че знаех, че ще трябва да играя на високо ниво. Много съм щастлив, че успях да спечеля. Той започна много добре. Просто се опитах да остана психически на ниво", каза италианецът след успеха.

"Втората седмица е напълно различна. Виждате по-малко хора зад кулисите. Това винаги е чудесен знак, че все още съм тук. Става все по-трудно физически и психически. Очевидно е специално място за мен. Първият път, когато играх в основната схема на турнир от Големия шлем, беше тук и спечелих миналата година", добави Синер.

Той ще играе с Александър Бублик на осминафиналите. Казахстанецът победи американеца Томи Пол, поставен под номер 14, със 7:6 (5), 6:7 (4), 6:3, 6:7 (5), 6:1.

Андрей Рубльов, 15-и в схемата също продължава напред след успех над квалификанта Коулман Вон (Хонконг) с 2:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3. Руснакът спечели мача с един пробив в шестия гейм на решаващия пети сет, а срещата продължи 3:10 часа. Негов съперник на осминафинала ще бъде Феликс Оже-Алиасим. Канадецът направи най-голямата изненада в мъжкия турнир, побеждавайки световния номер 3 Александър Зверев с 4:6, 7:6 (7), 6:4, 6:4.

Номер 10 Лоренцо Музети (Италия) поведе срещу своя близък приятел и сънародник Флавио Коболи с 6:3, 6:2, 2:0, когато Коболи се отказа поради контузия.

Музети за първи път достига до четвъртия кръг в Ню Йорк, където ще играе с Хауме Мунар (Испания), елиминира Зизи Бергс (Белгия) с 6:1, 6:4, 6:4.

Напред продължава и намиращият се на 435-о място в света Леандро Риди (Швейцария), който поведе с 5:3 срещу Камил Майхжак (Полша), след което срещата беше прекратена заради контузия на поляка.

#US Open 2025 #Яник Синер #Денис Шаповалов

